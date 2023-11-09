Разрушители мифов: знак зодиака полностью описывает характер

Вокруг астрологии сложилось множество мифов, которые тем или иным образом путают восприятие людей и негативно влияют на ее репутацию.

Одним из таких заблуждений стала уверенность в том, что знак зодиака описывает все нюансы характера человека. Наш эксперт разрушит этот миф и объяснит, почему об этом утверждении можно забыть.

Итак, начнем разрушать мифы, сложившиеся вокруг астрологии. Что мы вообще узнаем первым делом, когда только начинаем интересоваться астрологической наукой? Свой знак зодиака. Ищем описания в интернете, находим у себя признаки своего знака и переживаем по поводу его недостатков. Все Козероги, например, изучив хорошенько одну или несколько статей, увязают в депрессии: они прочитали, что депрессия — это второе «я» всех Козерогов. Весы становятся еще более нерешительными, Тельцы — медлительными, а Рыбы и вовсе могут пристраститься к спиртному, даже если раньше вообще его не употребляли.

Тот знак, который мы привыкли считать своим, это знак, в котором пребывало Солнце на момент нашего рождения. А чтобы полностью описать характер, следует учитывать положения всех десяти (а то и больше) планет. Например, человек, родившийся в начале апреля, по Солнцу будет Овном, а вот, скажем, Луна у него может быть в Весах. Тогда мягкие Весы будут сглаживать овновый напор, и человек не покажется вам таким уж горячим и упрямым, особенно если это женщина. Вообще, когда мы говорим о солнечном знаке, мы имеем в виду основное направление жизни, основную цель, которую преследует человек. Например, тот же Козерог будет упорно добиваться своего, чего бы это ему ни стоило, а Близнецы, например, предпочтут вообще ни на чем не зацикливаться. Поэтому то, что мы читаем в стандартных описаниях о себе — правда, но очень неполная. И уж точно недостаточная, чтобы сложить более или менее адекватное мнение о собственной личности.

Астрология дает массу средств, чтобы понять себя, увидеть слабые и сильные стороны, определить свою зону роста. Но самая верная информация, самое главное знание хранится внутри — мы должны довериться себе, чтобы узнать что-то о себе. Любая астрологическая статья — это лишь намек на истину, яркий знак на пути к пониманию того, кем же мы являемся на самом деле и что нас ждет.

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