Какие знаки зодиака накроет волна денег в декабре

Деньги, особенно к Новому году, всем нужны.

Но Вселенная щедро одарит не всех представителей зодиака, а лишь четверть из них. О том, какие знаки зодиака разбогатеют в декабре, читайте в этой статье.

Козерог

Козероги знают цену деньгам, весь год они упорно трудились, и под конец звезды сделают Козерогам большой подарок – мешок денег! Деньги эти придут очень неожиданным образом, будет казаться, что это шутка, но нет! Козероги должны будут принять щедрость вселенной и присвоить себе богатство, а еще поделиться частью с теми, кому Козероги желают праздничного настроения в этом году. Деньги должны быть потрачены не так, как обычно Козероги тратят деньги: не на самое необходимое, а наоборот. Купите то, что вам всегда казалось блажью, капризом. То, на что вечно не находилось свободных средств. Сейчас – самое время баловать себя и награждать!

Телец

Тельцы обнаружат себя богачами уже в начале декабря, и внезапно свалившееся богатство будет очень кстати! Дело в том, что Тельцы очень щедрые, и они всегда делают хорошие подарки своим любимым и близким, а под Новый год подарки обычно самые желанные и крутые. Тельцы тем больше получат, чем более обширный список подарков близким они составят. Другими словами – записывайте, что хотите подарить и ждите средств на вашу золотую карту. А они придут. Что это будет – неожиданная премия или запоздалый гонорар, возврат давно забытого крупного долга или просто крупный заказ – неважно. Важно то, что под Новый год Тельцы ощутят себя истинными богачами, это будет очень, очень приятно!

Рыбы

Внезапные денежным призы под Новый год будут для Рыб очень кстати. Дело в том, что Рыбы – люди очень легкие, они не умеют копить деньги и вообще грамотно обращаться с деньгами. Но под Новый год всем хочется получить крупную сумму просто так, ни за что. И вот именно Рыбам повезет, они получат приз, которым можно будет распорядиться так, как пожелает душа. Все мы знаем, что душа Рыб желает всего самого праздничного и непрактичного, и именно поэтому звезды дают совет: Рыбы, подумайте о будущем. Праздник и веселье – это хорошо, но в вашем случае будет неплохо позаботиться о себе и отложить на безбедное послепраздничное будущее.

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