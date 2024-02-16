Изменщики, скандалисты и ревнивцы: топ-5 самых сложных мужских характеров по знаку

Но некоторые из них имеют особенно тяжёлый темперамент, с которым ужиться сможет не каждый. Мы выяснили, какие 5 знаков зодиака считаются самыми сложными.
1. Овны
Представители огненной стихии могут подпитывать своей энергией вторую половинку, но также и затмевать её. В отношениях с Овнами бывает непросто, ведь они считаются самым агрессивным знаком, который привык подчинять себе окружающих. Если вы будете не согласны в каком-то вопросе с мужчиной-Овном, то придётся сильно постараться, чтобы переубедить его и добиться снисхождения.
2. Близнецы
Мужчины-Близнецы очень творческие и харизматичные, умеют поддержать любой разговор. Но на серьёзные отношения они неспособны. Подобно стихии их знака, Близнецы также непостоянны, а потому будут постоянно колебаться из-за сделанного выбора и даже попытаются «сходить налево».
3. Раки
Этот знак считается главным ценителем семейных ценностей. Для него дом, близкое окружение и любимый человек — практически постулаты, составляющие основу жизни. Но несладко придётся тем, кто столкнётся с рачьей ранимостью и эмоциональностью. Будьте готовы исполнять все капризы мужчины-Рака, чтобы не спровоцировать истерику и его не потерять.
4. Скорпионы
Скорпионы являются собственниками и без сцен ревности в отношениях с ним вы точно не обойдётесь.
5. Водолеи
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