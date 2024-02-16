Изменщики, скандалисты и ревнивцы: топ-5 самых сложных мужских характеров по знаку

Представители знаков зодиака имеют разные характеры, у каждого есть свои особенности.

Но некоторые из них имеют особенно тяжёлый темперамент, с которым ужиться сможет не каждый. Мы выяснили, какие 5 знаков зодиака считаются самыми сложными.

1. Овны

Представители огненной стихии могут подпитывать своей энергией вторую половинку, но также и затмевать её. В отношениях с Овнами бывает непросто, ведь они считаются самым агрессивным знаком, который привык подчинять себе окружающих. Если вы будете не согласны в каком-то вопросе с мужчиной-Овном, то придётся сильно постараться, чтобы переубедить его и добиться снисхождения.

2. Близнецы

Мужчины-Близнецы очень творческие и харизматичные, умеют поддержать любой разговор. Но на серьёзные отношения они неспособны. Подобно стихии их знака, Близнецы также непостоянны, а потому будут постоянно колебаться из-за сделанного выбора и даже попытаются «сходить налево».

3. Раки

Этот знак считается главным ценителем семейных ценностей. Для него дом, близкое окружение и любимый человек — практически постулаты, составляющие основу жизни. Но несладко придётся тем, кто столкнётся с рачьей ранимостью и эмоциональностью. Будьте готовы исполнять все капризы мужчины-Рака, чтобы не спровоцировать истерику и его не потерять.

4. Скорпионы

Скорпионы считаются самым сексуальным знаком зодиака. Помимо выделяющегося темперамента, они способны очаровать своей нежностью, романтичностью и заботливостью. Правда, существует одно но: если вы посмеете обидеть мужчину-Скорпиона, то вам несдобровать. Во-первых, представители водной стихии очень мстительны и злопамятны. Во-вторых, к тем, кто их обидел, они уже никогда не возвращаются.

Скорпионы являются собственниками и без сцен ревности в отношениях с ним вы точно не обойдётесь.

5. Водолеи

Водолеи — большие интеллектуалы, способные заинтересовать почти любого. Представители воздушной стихии имеют разносторонние знания практически в любой области, всегда изучают что-то новое и обладают прекрасным чувством юмора. Только вот их проблема — в холоде и отчуждённости, которую они всегда будут транслировать своему партнёру. К сожалению, не каждой женщине понравится эмоциональная отстранённость мужчины.

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