Как штамп в паспорте меняет мужские знаки

О том, как изменяются представители разных знаков зодиака после торжественной церемонии, о которой мечтает каждая женщина, читайте в этой статье.
Овен
Телец
Обычно молчаливый Телец после свадьбы преображается и теряет свою былую серьезность. У Тельцов сложно открывается второе дыхание, они легко общаются (не только с женой) и заводят новые контакты, словно получив на это разрешение вместе с официально заключенным браком.
Близнецы
После свадьбы Близнецы утяжеляются психологически и внезапно становятся очень семейными, даже вязкими, они уже больше не такие легкие на подъем, зато более душевные и сентиментальные.
Рак
Мужчины-Раки после свадьбы раскрываются, их самооценка повышается, ведь они выполнили главную цель своей жизни – обзавелись семьей. Поэтому они становятся менее тихими, но более проявленными людьми.
Лев
Мужчина-Лев после свадьбы, как ни странно, становится менее ярким и склонным к эмоциональным играм – напротив, он включается в работу по обеспечению семьи и отдается бытовым вопросам.
Дева
Мужчины-Девы в браке становятся более нежными и не такими закрытыми, как до свадьбы. Они словно получают разрешение на безопасную любовь, и наконец могут расслабиться телесно и психологически.
Весы
Скорпион
Мужчины-Скорпионы в браке обретают почву под ногами и становятся более уверенными в себе и успешными. Они начинают стремиться к продвижению в карьере и вообще намечают себе новые цели.
Стрелец
Козерог
Женатый Козерог получает возможность немного расслабиться и выйти за рамки, которые он сам же себе и установил. Его жизнь и отношения становятся более спонтанными, живыми и интересными.
Водолей
Окольцованный Водолей становится более спокойным и чувственным. Он больше не живет иллюзией того, что ему никто не нужен и его сердце теплеет.
Рыбы
После свадьбы мужчина-Рыбы словно получает доступ к своей импульсивности и силе, он становится более властным и активным. Это может как понравиться второй половине, так и испугать ее.
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