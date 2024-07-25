Как штамп в паспорте меняет мужские знаки

Мужчина до свадьбы и мужчина после свадьбы – это два разных мужчины.

О том, как изменяются представители разных знаков зодиака после торжественной церемонии, о которой мечтает каждая женщина, читайте в этой статье.

Овен

Овен после свадьбы становится менее активным. Оно и понятно: приз получен, желание удовлетворено. Потихоньку он успокаивается и начинает напоминать этакого спокойного приземленного Тельца.

Телец

Обычно молчаливый Телец после свадьбы преображается и теряет свою былую серьезность. У Тельцов сложно открывается второе дыхание, они легко общаются (не только с женой) и заводят новые контакты, словно получив на это разрешение вместе с официально заключенным браком.

Близнецы

После свадьбы Близнецы утяжеляются психологически и внезапно становятся очень семейными, даже вязкими, они уже больше не такие легкие на подъем, зато более душевные и сентиментальные.

Рак

Мужчины-Раки после свадьбы раскрываются, их самооценка повышается, ведь они выполнили главную цель своей жизни – обзавелись семьей. Поэтому они становятся менее тихими, но более проявленными людьми.

Лев

Мужчина-Лев после свадьбы, как ни странно, становится менее ярким и склонным к эмоциональным играм – напротив, он включается в работу по обеспечению семьи и отдается бытовым вопросам.

Дева

Мужчины-Девы в браке становятся более нежными и не такими закрытыми, как до свадьбы. Они словно получают разрешение на безопасную любовь, и наконец могут расслабиться телесно и психологически.

Весы

Весы после свадьбы становятся более капризными и драматичными, они могут начать ревновать и даже проявлять собственнические чувства. Это может навредить отношениям или наоборот укрепить их.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы в браке обретают почву под ногами и становятся более уверенными в себе и успешными. Они начинают стремиться к продвижению в карьере и вообще намечают себе новые цели.

Стрелец

Стрелец после свадьбы, как ни странно, из весельчака становится серьезным мужем, озабоченным лишь делами семьи и увеличением благосостояния. Брак определенно идет ему на пользу!

Козерог

Женатый Козерог получает возможность немного расслабиться и выйти за рамки, которые он сам же себе и установил. Его жизнь и отношения становятся более спонтанными, живыми и интересными.

Водолей

Окольцованный Водолей становится более спокойным и чувственным. Он больше не живет иллюзией того, что ему никто не нужен и его сердце теплеет.

Рыбы

После свадьбы мужчина-Рыбы словно получает доступ к своей импульсивности и силе, он становится более властным и активным. Это может как понравиться второй половине, так и испугать ее.

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