Самые ментально крепкие знаки зодиака

А за него отвечает, как ни странно, именно ум. Люди с ясным умом отличаются более крепкими нервами и спокойным нравом. О том, какие знаки зодиака – самые ментально крепкие, читайте в этой статье.
Телец
Дева
Представители знака Девы имеют очень крепкое ментальное здоровье. А все потому, что Девы всю свою жизнь подчиняют расписанию и правилам, и психика просто не имеет шансов на хаос и неразбериху. Что бы ни случилось – Девы просто продолжат действовать по протоколу, основанному на законах реальности, это их и спасет. Страсти и потрясения не в почете у Дев, потому что им важно сохранить рассудок холодным, а себя всегда готовыми к качественному выполнению своей работы, поэтому ментальное здоровье – то, на чем Девы особенно концентрируются.
Весы
Крепость ментального здоровья Весов базируется на их врожденной способности везде искать гармонию. Весы ненавидят скандалы и склоки, они жаждут мира и справедливости, ровного эмоционального настроя. Поэтому Весы живут так, чтобы как можно меньше сталкиваться с превратностями судьбы, соответственно, они не разрушаются, сохраняют внутреннюю гармонию и почти всегда пребывают в ясном уме и трезвой памяти. Кроме того, Весы очень милые, они искренне любят людей, и это тоже способствует ментальной ясности и крепости Весов.
Козерог
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