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Самые ментально крепкие знаки зодиака

28 августа 2024ЗодиакМарианна Басс

Душевное здоровье – одна из главных ценностей в современном мире.

Самые ментально крепкие знаки зодиака
Фото: Image by lookstudio on Freepik

А за него отвечает, как ни странно, именно ум. Люди с ясным умом отличаются более крепкими нервами и спокойным нравом. О том, какие знаки зодиака – самые ментально крепкие, читайте в этой статье.

Телец

Тельцы отличаются очень консервативными взглядами на жизнь, и именно в этом их сила. Мало что вообще способно заставить Тельца измениться или оставить то, к чему он привык. Такая ментальная неподвижность делает Тельца устойчивым к любым волнениям и катастрофам, которые других бы уже привели к тревоге. Если что-то происходит не так, как хотелось бы Тельцу, он просто спокойно наблюдает и ждет, когда ситуация выправится сама, потому что ничего более он делать не намерен: ни менять ситуацию своими силами, ни тем более менять себя. В случае Тельца лень и упрямство делают его ментально неуязвивым.

Дева

Представители знака Девы имеют очень крепкое ментальное здоровье. А все потому, что Девы всю свою жизнь подчиняют расписанию и правилам, и психика просто не имеет шансов на хаос и неразбериху. Что бы ни случилось – Девы просто продолжат действовать по протоколу, основанному на законах реальности, это их и спасет. Страсти и потрясения не в почете у Дев, потому что им важно сохранить рассудок холодным, а себя всегда готовыми к качественному выполнению своей работы, поэтому ментальное здоровье – то, на чем Девы особенно концентрируются.

Весы

Крепость ментального здоровья Весов базируется на их врожденной способности везде искать гармонию. Весы ненавидят скандалы и склоки, они жаждут мира и справедливости, ровного эмоционального настроя. Поэтому Весы живут так, чтобы как можно меньше сталкиваться с превратностями судьбы, соответственно, они не разрушаются, сохраняют внутреннюю гармонию и почти всегда пребывают в ясном уме и трезвой памяти. Кроме того, Весы очень милые, они искренне любят людей, и это тоже способствует ментальной ясности и крепости Весов.

Козерог

Козерог – знак стабильности и бесстрастности. Козерогам принципиально важно уметь анализировать ситуацию рационально, чтобы пребывать в состоянии повышенной боеготовности абсолютно каждую минуту своей жизни. Вместе с тем Козероги хотят быть одновременно с этим спокойными и умиротворенным, так что они одновременно и сильные, и легкие. Легкие ментально: не утруждают себя тяжелыми переживаниями о том, чего нет – Козероги предпочитают ясно разложенную по полочкам информацию, которая поможет им достичь успеха.

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