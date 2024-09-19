Интимные секреты знаков зодиака

У каждого из нас есть что-то такое, о чем мы не трубим на первом углу, что предпочитаем оставлять в тайне.

О том, какие интимные секреты хранят представители разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Овен

Овен держит в секрете свою сентиментальность и то, что он плачет над сериалами и трогательными моментами. Никто не должен увидеть, как этот сильный и дерзкий человек превращается в беззащитного котенка.

Телец

Телец держит в тайне свою любовь к сексу. Дело в том, что Тельцы часто ведут себя лениво и делают вид, что им ничего и не надо, но в действительности они очень и очень похотливы.

Близнецы

Близнецы скрывают, что они не помнят вашего имени, лица и всего, что с вами связано. Каждый раз общения с человеком они словно знакомятся с ним впервые, но люди обычно не замечают подвоха из-за природного обаяния Близнецов.

Рак

Раки хранят тысячу секретов, но самые главные связаны с тем, что они любят не всех, и есть люди, которых Раки буквально ненавидят. Ракам сложно признаться, что они могут быть злыми и незаботливыми.

Лев

Львы никогда не признаются в том, что чувствуют себя неуверенно, и их самооценка бывает крайне низкой. Они будут врать вам, что чувствуют себя всегда на высоте.

Дева

Девы не так нравственно чисты, как мы привыкли думать. Они скрывают, что могут совершать нечестные поступки, обманывать людей и заботиться исключительно о собственной выгоде.

Весы

Весам тяжело признаться в том, что они часто ощущают желание соперничать и конкурировать, доказывать свою правоту и обвинять окружающих. Весы привыкли считать себя деликатными дипломатами, и этот секрет нарушает их образ в собственных же глазах.

Скорпион

Скорпионы привыкли прятать от других свою любовь к обычным земным радостям, не отягощенным драматизмом и утонченностью. Они любят просто плотно поесть и поспать так же, как и все мы, но боятся, что их уличат в нетонкости и пошлости.

Стрелец

Стрельцам тяжело признать, что они не всегда мыслят широко и имеют глобальные цели, а часто и вовсе стремятся только получить ту самую синицу в руке и удовлетвориться малым без погони за чем-то роскошным.

Козерог

Козероги прячут свои истинные чувства и эмоции, боясь, что все увидят, что не такие уж они и строгие и собранные, как пытаются показаться.

Водолей

Секрет Водолеев в том, что им на самом деле надо не так уж и мало, они претендуют на самое лучшее, но делают вид, что абсолютно равнодушны к материальным ценностям и общественному признанию.

Рыбы

У Рыб слишком много секретов, но, пожалуй, главным будет то, что не так уж они добры и сострадательны, и частенько руководствуются исключительно прагматическими целями.

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