Знаки зодиака, которые любят только себя

Любовь к себе – это то, что мотивирует нас расти и развиваться, обращать внимание на собственные потребности и нужды и удовлетворять их.

Но что если эта любовь к себе становится единственной? О том, какие знаки зодиака любят только себя, читайте в этой статье.

Лев

Первое место в рейтинге эгоцентричности по праву уходит Львам! Лев – это знак себялюбия и эгоизма в чистом виде. Потребность во внимании рожденных под знаком Льва колоссальная: буквально все, что они делают, они делают для восторженных возгласов. Но если реакции не последует, вам придется столкнуться с довольно агрессивной реакцией Льва или же с его игнором, который тоже может быть довольно напрягающим. У Львов на самом деле нет ощущения того, что они точно заслуживают любви, поэтому они постоянно пытаются всем (и себе в первую очередь) доказать, что как раз этой самой любви у них полно.

Водолей

Водолеев многие считают лучшими друзьями и теми, кто всем готов пожертвовать на благо общества. Однако в основе такого поведения лежит на самом деле просто нежелание связываться и выяснять отношения, отстаивая себя. Водолеи очень любят себя и никогда не согласятся на то, что им не по нраву. Они могут долго находиться в одиночестве, наслаждаясь контактом с самим собой. Да, Водолеи очень и очень любят себя!

Рак

Раки кажутся очень семейными и зависимыми от других людьми, но как же они на самом деле эгоцентричны! Дело в том, что Раки очень зависят от собственных чувств, а эти чувства очень переменчивы, и часто создается впечатление, что ничего больше Рака не интересует, когда он охвачен эмоциями. А он охвачен эмоциями постоянно. Поэтому пока Рак не решит внутренние эмоциональные проблемы, он не будет интересоваться вами и вашими проблемами. И не решит он их приблизительно никогда.

Стрелец

Стрельцы сконцентрированы на собственных планах и достижениях, и до чужих чувств им особо дела нет. Они слишком охвачены своими грандиозными представлениями о себе, чтобы любить кого-то еще (если только человек не помогает Стрельцу достигать заветной цели). Есть и исключения – если Стрелец решит, что кто-то очень нужен ему, то он словно берет человека под свое крыло и тогда любит его уже как самого себя, как бы сливаясь. Но это, конечно, случается не слишком часто. В основном Стрелец – это такой самодовольный султан, наслаждающийся собой и тем, что ему преподносит жизнь.

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