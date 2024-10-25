Ужасные черты каждого знака зодиака (их лучше скрывать)

Об ужасных чертах каждого знака читайте в этой статье.
Овен
Ужасная черта Овна – его безжалостность. Когда что-то или кто-то стоит на его пути, он не задумываясь просто раздавит, и если не физически, то морально уж точно.
Телец
Близнецы
Ужасная черта Близнецов – их склонность к вранью. Кажется иногда, что они могут бесстыдно солгать ради собственной выгоды или чтобы избежать ответственности, и совсем не раскаиваться потом.
Рак
Лев
Самое ужасное во Львах – это их высокомерие. Порой они ведут себя так, будто они короли Вселенной, а все вокруг – челядь, вынужденная прислуживать Львам. Не менее ужасен Львиный гнев, который возникает, когда окружающие отказываются падать ниц перед этими королями.
Дева
Весы
Ужасная черта Весов – их нежелание действовать самостоятельно и связанное с этим стремление использовать чужие ресурсы для достижения собственных целей. Разумеется, хозяев ресурса Весы не спрашивают.
Скорпион
Ужасная черта Скорпионов заключается в их невыносимой драматичности и нездоровом накале эмоций, которые они стремятся навязать тем, кто им близок. Даже если вы не планировали истерику, Скорпионы ее вам устроят.
Стрелец
Козерог
Водолей
Невыносимая сторона Водолеев – их одержимость идеей. Если Водолей в чем-то уверен, он будет вести себя безумно и доведет всех до белого каления своим отрицанием реальности. А разгребать потом будет не Водолей, а все вокруг, конечно.
Рыбы
Ужасная черта Рыб – их способность быть жертвой везде, где им выгодно, внушая вину при этом тем, кто будет отдуваться за Рыбьи прегрешения.
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