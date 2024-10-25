Ужасные черты каждого знака зодиака (их лучше скрывать)

О том, какими приятными могут быть представители разных знаков зодиака, мы узнаем сразу, тогда как негативные стороны характера люди склонны скрывать до поры до времени.

Об ужасных чертах каждого знака читайте в этой статье.

Овен

Ужасная черта Овна – его безжалостность. Когда что-то или кто-то стоит на его пути, он не задумываясь просто раздавит, и если не физически, то морально уж точно.

Телец

Тельцы бывают ужасно жадными, порой для них материальное становится самым ценным, и они легко жертвуют людьми и отношениями, что обескураживает тех, кто рядом.

Близнецы

Ужасная черта Близнецов – их склонность к вранью. Кажется иногда, что они могут бесстыдно солгать ради собственной выгоды или чтобы избежать ответственности, и совсем не раскаиваться потом.

Рак

Раки бывают ужасно манипулятивными. Если им нужно воздействовать на кого-то эмоционально, они не побрезгуют даже самыми отвратительными приемами, унижающими и их самих, и тех, на кого эти приемы направлены.

Лев

Самое ужасное во Львах – это их высокомерие. Порой они ведут себя так, будто они короли Вселенной, а все вокруг – челядь, вынужденная прислуживать Львам. Не менее ужасен Львиный гнев, который возникает, когда окружающие отказываются падать ниц перед этими королями.

Дева

Девы бывают ужасно, невыносимо педантичны. Это люди, которые заставят вас действовать по регламенту даже тогда, когда было бы удобнее и логичнее поступить более гибко, наплевав на правила. Да, Девы могут довести до белого каления!

Весы

Ужасная черта Весов – их нежелание действовать самостоятельно и связанное с этим стремление использовать чужие ресурсы для достижения собственных целей. Разумеется, хозяев ресурса Весы не спрашивают.

Скорпион

Ужасная черта Скорпионов заключается в их невыносимой драматичности и нездоровом накале эмоций, которые они стремятся навязать тем, кто им близок. Даже если вы не планировали истерику, Скорпионы ее вам устроят.

Стрелец

Стрельцы бывают до того разнузданными и нахальными, они просто не ощущают, что есть границы дозволенного, и очень легко их нарушают. Надо ли говорить, что тем самым они портят отношения с окружающими?

Козерог

Козероги бывают очень, очень ужасными, когда они зацикливаются на чем-то и не могут проявить гибкость, требуя от людей невозможного. Их не волнуют чужие эмоции, и даже свои чувства Козероги словно отбрасывают, и вынести такую атмосферу не представляется возможным.

Водолей

Невыносимая сторона Водолеев – их одержимость идеей. Если Водолей в чем-то уверен, он будет вести себя безумно и доведет всех до белого каления своим отрицанием реальности. А разгребать потом будет не Водолей, а все вокруг, конечно.

Рыбы

Ужасная черта Рыб – их способность быть жертвой везде, где им выгодно, внушая вину при этом тем, кто будет отдуваться за Рыбьи прегрешения.

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