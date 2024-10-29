Как защититься от нового вируса, о котором говорила Ванга

Не успели мы отойти от пандемии, как настало время готовиться к приходу нового вируса, о котором в далеком прошлом предупреждает нас великая Ванга.

Согласно ее предсказанию, в 2025 году планету накроет новая болезнь, которая станет очередным испытанием для всех нас. О том, что поможет разным знакам зодиака справиться с грядущим вирусом, расскажем в этой статье.

Овен

Овны смогут не заболеть или поскорее выздороветь, если налягут на спорт. Залог вашего быстрого избавления от любого недуга – физическое движение.

Телец

Тельцам справиться с болезнью поможет хорошее питание и любовь. Чем плотнее вы будете общаться с теми, кто вам приятен и чем больше удовольствия получите от ощущений, тем у вас будет больше шансов на выздоровление.

Близнецы

Близнецы укрепят свой иммунитет, если будут как можно больше отвлекаться и не станут заставлять себя придерживаться одной линии, чего бы дело ни касалось. Разнообразие – ваше противоядие от вируса.

Рак

Раки сумеют победить новую заразу, работая со своими эмоциями. Психосоматика будет играть решающую роль в вашем случае.

Лев

Здоровье Львов будет зависит от их уверенности в себе. Поэтому если хотите, чтобы новый вирус вас не победил, займитесь укреплением самооценки как можно скорее.

Дева

Девы лучше всех знают, как справляться с болезнями, но в этот раз нужен будет небольшой секретик. Обхитрить новый вирус вы сможете, если сядете на оздоровительную диету.

Весы

Здоровье Весов будет зависеть от внутренней гармонии, а значит, вы сумеете победить вирус, укрепляя себя психологически. Психотерапия ваш выбор!

Скорпион

Скорпионы смогут победить вирус благодаря своему эмоционально активному образу жизни. Вам просто нужно разжечь внутренний огонь – это залог хорошего иммунитета.

Стрелец

Оберегом от болезней для Стрельца станет новая большая цель, достижение которой прибавит сил и позволит победить любую заразу.

Козерог

Козероги быстро решат проблемы со здоровьем, если введут некоторые ограничения. Может, вы давно хотели бросить есть сахар? Самое время сделать это.

Водолей

Рецепт долголетия для Водолеев прост: они должны пробовать самые нетрадиционные методы укрепления иммунитета: от бабушкиных заговоров до употребления намоленной воды. Конечно, только если ваш врач не против!

Рыбы