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Знаки зодиака, которые больше других склонны к измене

17 марта 2025ЗодиакМарианна Басс

Измена – сложное явление, в котором переплетаются характер, воспитание и обстоятельства.

Знаки зодиака, которые больше других склонны к измене
Фото: Image by freepik

Однако астрология утверждает, что некоторые знаки зодиака более склонны к неверности, чем другие. Кто же в этой зоне риска?

Близнецы

Близнецы – настоящие мастера флирта. Их природное любопытство и жажда новизны делают их весьма переменчивыми в чувствах. Они могут изменять не столько из-за страсти, сколько ради новых эмоций. Если партнер не поддерживает интеллектуальный и эмоциональный интерес, Близнецы легко увлекаются кем-то другим.

Лев

Львы любят восхищение. Если партнер не дает им достаточно внимания, комплиментов и признания, они могут искать это на стороне. Измена для них – не предательство, а подтверждение их привлекательности. Однако, если Лев по-настоящему влюблен, он останется верен, ведь гордость не позволит ему разрушить серьезные отношения.

Скорпион

Скорпионы – страстные и эмоциональные, но их бурный темперамент может привести к изменам. Если они чувствуют себя обманутыми или недооцененными, могут мстить той же монетой. Однако, если партнер полностью удовлетворяет их потребности, Скорпион остается верным и преданным.

Стрелец

Стрелец обожает свободу и приключения. Однообразие и рутина его утомляют, поэтому он может увлекаться кем-то новым, просто чтобы добавить огня в свою жизнь. Однако измены Стрельца чаще эмоциональные, а не физические – он может влюбиться, но быстро остывает.

Любой знак может быть верным, если отношения построены на доверии, уважении и взаимопонимании. Важно давать партнеру свободу, но при этом поддерживать эмоциональную близость. Астрология лишь подсказывает тенденции, но судьбу решает сам человек.

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