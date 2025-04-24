Как понять, что ваш знак зодиака проходит кармические испытания

Каждый знак зодиака проживает их по-своему, и зная свои астрологические особенности, можно распознать, что наступил момент глубоких перемен.
Овен
Когда Овен сталкивается с чередой задержек, невозможностью действовать по привычной схеме и чувством, будто вся энергия уходит впустую — это знак, что он проходит кармический урок терпения. Овны учатся сдержанности, осознанности и принятию, что не все зависит от их воли. Часто кармические ситуации связаны с конфликтами и необходимостью отстаивать себя мирно.
Телец
Для Тельцов сигналом кармических испытаний становится материальная нестабильность, потеря опоры или ощущение, что привычные ресурсы больше не приносят удовлетворения. Это время, когда Телец учится отпускать привязанности, обретать внутреннюю ценность и развивать гибкость. Часто уроки идут через отношения и переоценку ценностей.
Близнецы
Рак
Когда Рак ощущает, что его эмоциональные усилия не ценят, а семейные или личные связи рушатся — это важный кармический урок. Раку важно научиться отпускать, не растворяться в других и принимать перемены как путь к обновлению. Душевные кризисы ведут к истинному взрослению.
Лев
Кармические испытания у Льва проявляются, когда исчезает признание, когда его не замечают или критикуют, несмотря на старания. Это сигнал, что пришло время пересмотреть свои мотивы, отказаться от гордыни и эгоцентризма. Лев должен научиться служить сердцем, а не ради аплодисментов.
Дева
Когда жизнь Девы становится хаотичной, а привычный порядок рушится — это знак, что она проживает кармический урок принятия несовершенства. Навязчивый контроль может привести к эмоциональному выгоранию. В этот период Дева учится отпускать мелочи и видеть красоту в спонтанности и доверии к миру.
Весы
Скорпион
Стрелец
Если Стрелец чувствует ограничение свободы, разочарование в идеалах или утрату смысла, это может быть началом кармического пути. Ему важно не убегать, а углубляться в знания и духовные практики. Жизнь учит его ответственности за свои убеждения и внутреннюю честность.
Козерог
Водолей
Рыбы
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