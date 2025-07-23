Дикость, страсть, провокация: как знак Овна сформировал стиль Шакиры

Шакира — одна из самых ярких и самобытных звезд мировой сцены, не угасающая уже более 20 лет.

Чему она обязана своим уникальным стилем: в вокале, хореографии и имидже?

Ответ: знаку Овна и его хозяину — Марсу.

Предлагаю разобрать ее натальную карту (в открытом доступе есть все данные) и узнать как девочке из Колумбии удалось покорить американскую, а затем и мировую поп-сцену.

Шакира родилась 2 февраля 1977 года в городе Барранкилья. По солнечному знаку она Водолей. Но за характер творчества и искусства в первую очередь отвечает не Солнце, а Венера — планета искусств. И эта Венера у Шакиры в знаке Овна.

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Овен — это искра, вспышка, энергетический импульс огромной силы — как Большой взрыв. Овен — это стихия Огня в самом первобытном, неукрощенном виде. Почему? Потому что это первый знак в зодиакальном круге, знак, с которого зародилась сама жизнь. Так и Шакира ворвалась в американский шоу-бизнес — мгновенно, мощно, ярко. Первый сингл ее англоязычного альбома Laundry Service (2001) «Whenever, Wherever» стал самым продаваемым в 2002 году.

Знак Овна также сильно окрашен традиционно мужской энергией — высоким темпераментом, стремлением завоевывать и покорять: соперников, новые территории, женщин. Потому что хозяин знака Марс — планета мужчин в астрологии. Когда эти качества принадлежат женщине, мы видим перед собой либо амазонку, либо «пацанку». Такая женщина — точно не скромница. Она склонна открыто демонстрировать свои чувства и желания, симпатии и антипатии.

Овен — также самый горячий и страстный знак зодиака: инстинкты и животная природа в нем сильнее, чем сознательная часть и человеческие качества. В астрологии даже есть деление знаков на животные и человеческие (Овен конечно принадлежит к животным).

И что мы видим у Шакиры

Давайте разберем на примере клипа «Whenever, Wherever» — визитной карточки певицы и одного из самых просматриваемых на YouTube до сих пор, спустя более 20 (!) лет.

В образе Шакиры мы отмечаем растрепанные волосы, оголенный живот, много мужских и этнических элементов в одежде (отсылка к некой первобытности и дикости). И все это — на фоне стихий, на фоне первозданной природы: океана, пустыни, гор, животных. И ни одного человека, никакого мужчины — хотя песня о любви. В центре внимания — только она одна. И это тоже очень свойственно Овну — быть одиночкой, лидером, центром, ни с кем не делить свою «охоту» и «добычу». Это очень эгоистичный, и можно сказать анти партнерский знак.

Следующий элемент, выделяющий певицу на сцене, — это конечно хореография. Она носит такой же дикий и первобытный характер, как и одежда Шакиры. В ее танцах мы видим и страсть, и угрозу, и провокацию, и дерзость, и тотальную уверенность в себе, и завораживающую уникальность движений Все это — тоже черты Овна. Этот знак совершенно не стесняется и любит выставлять напоказ все лучшее, что у него есть.

Ну и наконец голос, манера и тембр пения. Они тоже у Шакиры абсолютно уникальные, ни на кого не похожие. Ее голос невозможно спутать ни с каким другим, его узнаешь из тысячи, безошибочно. И в нем также прослеживаются мужские и «животные» элементы: низкие нотки, подвывание, хрипотца, сексуальный шепот.

Вообще хочется остановиться на уникальности. Уникальность творчества — тоже черта Овна, которая произрастает из идеи, что он в этом мире один-единственный — и все, что он делает, уникально. А один-единственный он потому, что идет первым в зодиакальном круге — других знаков еще попросту нет, они не успели «появиться на свет, родиться». Поэтому людям с выраженным знаком Овна важно и нужно делать что-то особенное, что-то уникальное в своем роде, новаторское или эпатажное. Что-то, что можно легко узнать из тысячи.

Одна из обложек альбома «Las Mujeres Ya No Lloran»

Справедливости ради стоит отметить, что все вышеописанное проявляется конечно не только в этом первом клипе, а во всем творческом пути Шакиры. Так или иначе, в самых популярных ее последующих работах присутствует вызов, дерзость, дикие танцы, провокационные, ни на что не похожие образы. Это: «She Wolf», «Hips Don't Lie», «La Tortura», «Underneath Your Clothes», «Objection», «Waka-Waka» и другие.

Но это еще не все. Кроме имиджа, голоса и танцев, Венера в Овне прослеживается и в строчках песен Шакиры, ведь она — одна из немногих звезд, которые не только исполняют, но и сами пишут свои произведения. Если вы хоть раз читали переводы ее песен, то наверняка были немного смущены их откровенностью и явным сексуальным подтекстом.

Например, строчка из сингла «Whenever, Wherever» звучит так:

«Малыш, я бы забралась на Анды лишь для того,

Чтобы в деталях рассмотреть твое тело»

Или из «Underneath Your Clothes»:

«Забраться к тебе под одежду –

Вот о чём я думаю»

или из «She Wolf»:

«Я не ищу слащавых красавчиков

Или богатеньких папиных сынков,

Жаждущих лишь наслаждений.

Мне хорошо, когда я возбуждена,

Но ещё лучше в мужских объятьях»

или из «Me Enamore»:

«Взгляни, какой красавчик!

Какой пухлый ротик!

Мне нравится эта бородка»

Согласитесь, очень смело, а то и провокационно для 25-летней девчонки. Такие тексты мы скорее найдем у мужчин-плейбоев. Очевидно, что Шакира (точнее, ее сценическое альтер-эго) совершенно не стесняется проявлять инициативу и даже напор в отношениях с противоположным полом.

Отсюда лайфхак: женщинам с выраженным знаком Овна в карте (особенно с Венерой или Луной в этом знаке) принесет удачу в любви имидж и стиль поведения Шакиры. Вдохновляйтесь ее движениями, текстами, образом. Если хотите произвести впечатление на понравившегося мужчину — забудьте о модели поведения «девица, ждущая у окна». Проявляйте инициативу, будьте смелыми, дерзкими, дразнящими и провоцирующими — тогда вы получите от судьбы то, что хотите, а не то, что «досталось».

Возвращаясь к Шакире — у нее не только Венера, но и восходящий знак гороскопа (Асцендент) в Овне. Поэтому влияние знака здесь удвоено, и поэтому неповторимый стиль певицы принес ей карьерную удачу и мировую славу. Знак Асцендента особенно важен в публичных выступлениях — если правильно задействовать его символику, шансы на успех и популярность взлетают вверх в несколько раз. Если бы Шакира решила подстроиться под тогдашний мейнстрим и скопировать стиль, к примеру, Бритни Спирс или Кристины Агилеры, она точно бы не выстрелила так громко и так быстро.

Поэтому следующий лайфхак: если ваш Асцендент в знаке Овна (можно узнать, построив натальную карту на любом онлайн-ресурсе) и вам предстоит важное публичное мероприятие, используйте стиль Шакиры:

Этнические, «первобытные» элементы (кожа, бахрома, соответствующие украшения)

Нотку сексуальноси (если уместно) или нарочитый стиль «бэд боя на байке» — заклепки, шипы, косуха, козаки и тп)

Милитари: грубые ботинки, цвет хаки, одежда с элементами, имитирующими воинские нашивки и тп.

Оттенки красного (это цвет Марса и знака Овна)

Конечно, это не весь разбор карты Шакиры, а лишь небольшая его часть, которая касается творчества. Возможно, в следующих статьях мы разберем другие грани певицы и ее жизнь вне сцены.