Что говорит ваш лунный знак об эмоциональной природе

18 августа 2025ЗодиакМарианна Басс

В астрологии Луна — это зеркало нашей души.

Фото: prostooleh

Если солнечный знак отражает то, каким нас видят окружающие, то лунный раскрывает глубинные чувства, внутренние реакции и потребности. Луна управляет интуицией, настроением, образом восприятия мира. Именно по лунному знаку можно понять, что делает человека счастливым и как он реагирует на трудности.

Как узнать свой лунный знак

Для этого нужно построить личный гороскоп по дате, времени и месту рождения. Луна меняет знак примерно каждые 2,5 дня, поэтому без точного времени рождения определить ее положение может быть сложно.

Луна в Овне

Эмоции вспыхивают быстро и так же быстро угасают. Такой человек реагирует импульсивно, не терпит ожидания. Для гармонии важно уметь останавливаться и давать себе время на обдумывание.

Луна в Тельце

Глубокие, стабильные чувства. Эмоции медленно нарастают, но и уходят долго. Для счастья нужен комфорт, красота и ощущение материальной устойчивости.

Луна в Близнецах

Настроения меняются часто. Человек эмоционально подпитывается через общение и новые впечатления. Нужно учиться слушать себя и давать себе время на внутреннюю тишину.

Луна в Раке

Очень чувствительная натура, эмоции завязаны на семейных и личных связях. Нужна атмосфера безопасности и теплый дом, чтобы чувства были в балансе.

Луна во Льве

Эмоции яркие, но требуют признания. Человеку важно, чтобы его ценили и восхищались им. Гармония приходит, когда он сам учится быть источником тепла.

Луна в Деве

Чувства проходят через фильтр разума. Такие люди склонны анализировать эмоции, а не проживать их. Полезно позволять себе спонтанность и отдых.

Луна в Весах

Эмоциональный комфорт напрямую связан с гармонией в отношениях. Люди с этой Луной тяжело переносят конфликты и стремятся к миру любой ценой.

Луна в Скорпионе

Глубокая эмоциональная интенсивность. Здесь чувства трансформируют человека, заставляют переживать кризисы, после которых он обновляется.

Луна в Стрельце

Эмоции окрашены оптимизмом. Даже в сложные моменты такой человек ищет смысл и верит в лучшее. Для счастья нужна свобода и движение.

Луна в Козероге

Эмоции скрыты и контролируемы. Человек может казаться холодным, но внутри у него глубокие чувства. Важно учиться выражать их открыто.

Луна в Водолее

Эмоциональная природа связана с идеями и коллективом. Чувства проявляются через дружбу и общее дело. Нужно не забывать и о личных потребностях.

Луна в Рыбах

Очень тонкая эмоциональность, богатое воображение, глубокое сочувствие. Важно уметь ставить границы, чтобы не растворяться в чужих чувствах.

