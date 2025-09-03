ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
Что делать в затмение: советы для каждого знака зодиака

3 сентября 2025ЗодиакМарианна Басс

Затмение — особое астрологическое событие, когда Луна или Солнце временно скрываются от нас, активируя мощные энергетические потоки.

Что делать в затмение: советы для каждого знака зодиака
Фото: Image by Freepik

В этом сентябре затмения будут 7 и 21 числа. Это время символических завершений и новых витков, но вместе с тем — нестабильности, внутреннего напряжения и трансформации. В дни затмений особенно важно быть внимательными к себе и миру. У каждого знака зодиака свои задачи на это время — астрология подсказывает, как гармонично прожить затмение.

Овен

Во время затмения избегайте импульсивных решений. Отложите важные начинания и сосредоточьтесь на внутреннем балансе. Практики дыхания и йога помогут удержать энергию в теле. Это время переосмысления амбиций и жизненных приоритетов.

Телец

Затмение высвечивает вопросы финансов и самоценности. Пересмотрите свои траты, пересчитайте цели. Вам важно побыть в уединении и заземлиться — прогуляйтесь на природе, обнимите дерево, займитесь медитацией с камнями (лучше всего — нефритом или малахитом).

Близнецы

Остановитесь и проанализируйте, какие слова и связи помогают, а какие — мешают. Воздержитесь от лишней болтовни и сплетен, сосредоточьтесь на внутреннем диалоге. Хорошо подойдут практики осознанного письма или мантры на очищение ума.

Рак

Для вас затмение — всегда особенное время. Вы ощущаете его глубже других. Откажитесь от контактов, которые истощают. Очистите дом: откройте окна, зажгите свечу, окурите пространство шалфеем. Это поможет сбросить эмоциональные блоки.

Лев

Вам важно пересмотреть свою роль в социуме. Затмение заставит взглянуть на себя со стороны. Избегайте желания блистать и привлекать внимание — лучше заняться внутренней работой. Полезно будет отложить дела, требующие публичности.

Дева

Время пересмотра рутины и установок. Освободитесь от перфекционизма, дайте себе право на отдых. Энергия затмения может вызвать перегруз — поэтому особенно важно наладить режим сна и питания. Вечерние ритуалы очищения принесут покой.

Весы

Затмение влияет на отношения — оно обострит все, что требует баланса. Не принимайте важных решений, особенно в любви. Сконцентрируйтесь на гармонизации личного пространства. Визуализация розового света поможет уравновесить эмоции.

Скорпион

Вам стоит пойти вглубь. Затмение поднимает подсознательные страхи и теневые аспекты. Практики внутреннего очищения, медитация в темноте или работа с намерением — самые подходящие. Не бойтесь отпускать старое — именно в этом сила затмения.

Стрелец

Обратите внимание на свои убеждения. Старые догмы могут рухнуть, открывая новые горизонты. Не сопротивляйтесь переменам. Лучше всего в это время уединиться, поразмышлять о смысле происходящего и переформулировать свои цели.

Козерог

Вас могут накрыть волнения, связанные с работой и долгами. Не стоит сейчас начинать новые проекты. Лучше закрыть старые дела и провести обряд прощания с тем, что уже отжило. Напишите список того, от чего готовы отказаться.

Водолей

Затмение толкает вас к изменениям в окружении и взглядах на мир. Важно не спорить и не доказывать правоту. Ваша задача — слушать и наблюдать. Подходящие практики — ментальная детоксикация, отказ от новостей, цифровой пост.

Рыбы

Для вас это время глубокой интуиции и чувствительности. Но и опасность — потеряться в эмоциях. Не стоит заниматься чужими проблемами — займитесь собой. Ванна с солью, музыка, медитация у воды помогут вам перезагрузиться.

Затмение — не враг, а учитель. Если прислушаться к его энергии и действовать в согласии со своим знаком, это время принесет не хаос, а осознанность и возможность обновления.

