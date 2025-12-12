Ангельская удача: какой знак ждет благословение с 12 декабря

С 12 декабря 2025 года кое-кому из знаков зодиака повезет как никогда.

Высшие силы решили подкинуть удачу, и ангелы-хранители будут рядом, чтобы помочь отбросить все лишнее и, наконец, стать счастливыми. Портал «Хибины» утверждает, что пора готовиться к переменам.

У Овнов могут появиться неожиданные, но очень выгодные варианты, интересные проекты или получится выгодно вложить деньги. Присматривайтесь к знакам — случайная встреча или интересная мысль могут привезти к необычному жизненному повороту.Одинокие Овны встретят того, кто подарит им любовь и покой. А у тех, кто уже в отношениях, чувства вспыхнут с новой силой, появится больше понимания и страсти.

