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Знаки зодиака, которые разбогатеют в августе

2 августа 20212021 годМарианна Басс

Мало в мире найдется людей, которых не волновал бы финансовый вопрос.

Знаки зодиака, которые разбогатеют в августе
Фото: miobi.ru

Мы обратились к астрологам и поинтересовались, каким знакам зодиака, по их расчетам, суждено разбогатеть в августе.

Телец

Тельцу была отдана пальма первенства в этом вопросе. Этому знаку везет, начиная с января, поскольку это его год. Но вот в августе у него появятся реальные перспективы не просто улучшить материальное положение, но разбогатеть. Финансовая удача будет сопровождать его во всех сферах деятельности: на работе ему поднимут зарплату или выдадут неожиданную премию. Если Телец купит лотерейный билет или поучаствует в конкурсе, у него есть все шансы выиграть хороший приз. Если он захочет открыть свое дело, проект получит прибыль практически сразу. Некоторых Тельцов в августе ожидает получение наследства. А еще месяц благоприятен для любых крупных инвестиций, они принесут в перспективе хорошую прибыль.

Лев

Август с финансовой точки зрения будет также удачен для Львов. Представители знака с начала этого года много сил вложили в налаживание деловых связей и обсуждение перспектив сотрудничества. Пришло время воспользоваться плодами своих усилий. Львы в августе могут очень удачно вложить имеющиеся средства как в свой, так и в партнерский бизнес. Если они начнут играть на бирже или купят акции, то также преуспеют. Те, чья деятельность напрямую не связана с бизнесом, смогут сменить место работы с заметным повышением в должности или окладе или вложить средства в крупную покупку, например, в недвижимость, которая позже принесет дополнительную выгоду.

Дева

Дева – третий знак, имеющий все шансы обогатиться в наступающем августе. Она всегда внимательно относится к финансам и инвестициям, но в этом месяце Деве стоит рискнуть. Куда бы она не вложила средства, все принесет прибыль: инвестиции, акции, долгосрочное обучение, стартап. Единственное, что если Дева решит открыть собственное дело, то на пару месяцев ей придется сосредоточиться на его развитии и отложить другие дела. Во всех других случаях стоит довериться профессионалам и настроиться на получение девидендов.

Если ваш знак есть в нашем обзоре, не упустите возможность разбогатеть.

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