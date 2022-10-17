В ритме звезд: где Ракам, Скорпионам и Рыбам черпать новые силы этой осенью

Меркурий наконец-то развернулся. А это значит, у нас появилась возможность выдохнуть, перезарядить батарейки и подготовиться к новому, насыщенному событиями периоду — коридору затмений.

Меркурий наконец-то развернулся. А это значит, у нас появилась возможность выдохнуть, перезарядить батарейки и подготовиться к новому, насыщенному событиями периоду — коридору затмений. Промежуток между солнечным затмением и лунным — напряженное время, которое притянет кучу перемен в вашу жизнь, да и вас самих заставит измениться. Будет много неясности и неопределенности. Наиболее уязвимыми окажутся знаки стихии Воды — Рыбы, Раки и Скорпионы: их будут мучать сомнения, из-за чего они могут принять неверные решения или же поддаться вредным советам со стороны. Мы собрали плейлисты, которые помогут придать уверенности в себе и своих силах.

Ранимые Раки чутко улавливают настроение и переживания других. А вот сами не любят откровенничать и делиться личными эмоциями. Поэтому когда вам нужна поддержка, об этом никто не знает. Вам надо научиться открываться. Сперва можно начать вести дневник и делиться с ним мыслями, эмоциями и планами. После — записаться на терапию: психолог поможет найти внутренний психологический ресурс. И не стесняйтесь просить помощи у близких. Именно они помогут пережить трудный период, который, к слову, будет не таким долгим, как вы предполагали.

Хладнокровные и решительные Скорпионы могут работать и жить как прежде, когда другие уже сдались. Стойкости духа и физической выносливости вам не занимать. Ваша скрытая суперсила в том, что вы способны довести начатое до конца, даже если на Землю упадет метеорит. Всё потому, что именно работа и хобби помогают вам избежать общей паники и тревожности — другие знаки зодиака могут вам только позавидовать. Скоро напряженный период закончится. И там, где остальные откатились назад или застряли на месте, вы окажетесь далеко впереди. Ощущение, что вы не теряли время зря, даст вам еще более крутой стимул работать не покладая рук.

У вас хорошо развита интуиция, которая помогает найти выход из самых сложных ситуаций и быстро приспособиться к обстоятельствам. Что бы ни случилось, вы точно не пропадете. Не зацикливайтесь на форс-мажорных обстоятельствах. Лучше сосредоточьтесь на том, что вас вдохновляет и придает сил — творчестве. Попробуйте рисовать, плести из бисера, вязать крючком, собирать модели из мелких деталей, запишитесь на занятия вокалом, снимайте короткие видео о том, что у вас хорошо получается. То, что радует вас, поможет снять ненужную тревожность. Поиск новых хобби вообще никогда не бывает лишним — может, оно станет делом всей жизни или превратит вас в суперзвезду.