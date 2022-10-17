В ритме звезд: что нужно успеть до начала коридора затмений

Казалось бы, ретроградный Меркурий позади. Но уже совсем скоро начнется коридор затмений.

Казалось бы, ретроградный Меркурий позади. Но уже совсем скоро начнется коридор затмений — промежуток между лунным и солнечным затмением или наоборот. Начнется все с солнечного затмения 25 октября и завершится лунным затмением 8 ноября. Это время серьезных трансформаций и больших изменений. В этот период уверенные в себе и своих действиях люди получат возможность добиться своего. А те, кто потерян, получат подсказки, которые важно вовремя растолковать. Поэтому к таким событиям важно и нужно подготовиться.

Больше всего коридор затмений отразится на представителях стихии огня: Овнах, Львах и Стрельцах. Звезды подсказывают, что на их жизнь он повлияет сильнее остальных. Наши астрологи подготовили прогноз, что важно успеть сделать до начала коридора затмений. А мы — собрали плейлист, который поможет задать нужный настрой.

Вы из тех, кто действует на эмоциях. Быстро и категорично. Иногда это срабатывает, но в данный момент лишь приводит к ошибкам. Сделайте медленный выдох, а затем вдох. Еще раз и еще. Сейчас как никогда важно замедлиться и даже в хаосе создать хотя бы минимальный порядок. Верните в свою жизнь привычные ритуалы — медитацию по утрам, прогулки по парку, семейные ужины. Кажется, что они бессмысленны, но это не так. Ритуалы помогают справиться с беспокойством и возвращают спокойствие, уверенность в себе.

Вам важно всегда быть в центре внимания, и сейчас тоже не стоит оставаться в одиночестве. Чаще проводите время с друзьями и близкими. Например, соберитесь вместе на пикник, устройте групповой видеозвонок или совместный марафон «Друзей». Проведайте родителей, наконец. И не стесняйтесь поделиться своими слабостями и страхами с близкими. Помните: даже короли не все время проводят в своей мантии. Общение с любимыми людьми наполнит вас силами и поможет проявить себя, а такой шанс появится скоро.

Когда самые заядлые оптимисты начинают паниковать, Стрельцам следует уйти в себя. Не закрыться от мира, а просто сместить свое внимание на саморазвитие. Медитации, чтение книг, лекции, новые курсы и интенсивы — Стрельцам подойдет всё, что приносит знания и прокачивает навыки. Так вы не только прогоните двух закадычных подружек — тревогу и тревожность, — но и заложите новый фундамент знаний, которые пригодятся в будущем. Звезды подсказывают, что скоро у вас появится возможность реализовать свой талант. Подготовка к этому моменту — лучшее, чем сейчас могут заняться Стрельцы.