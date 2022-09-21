Что нельзя и что можно делать во время затмения 8 ноября

8 ноября 2022 года мы будем наблюдать очередное полнолуние.

Это небесное явление случается ежемесячно, поэтому мы воспринимаем его как нечто привычное, и не слишком интересное. Лунным календарем пользуются, в основном, только садоводы, огородники и эзотерики.

Однако, в ноябре нас ждет не просто полнолуние, а лунное затмение. Лунное затмение отличается от обычного полнолуния тем, что происходит вблизи Лунных кармических узлов. Лунные узлы – это точки пересечения лунной орбиты с орбитой Земли. Их всего два, и они всегда расположены точно напротив друг друга, образуя единую ось. Узел, проходя который, Луна движется вверх, к Северному полюсу Земли, называется Северным Лунным узлом. А противоположный, там, где Луна идет к Южному полюсу, соответственно – Южный Лунный узел.

В астрологии Лунные узлы связаны с кармой и с направлением развития. Говоря о развитии, мы подразумеваем некий путь, который проходит все живое, будь то отдельная душа, или все человечество в целом. Согласно древним знаниям, мы все движемся от Южного Лунного узла, который символизирует прошлое и накопленный опыт, к Северному, который связан с будущим, и с тем опытом, который нам только предстоит освоить. А подталкивают нас к развитию определенные события, жизненные вызовы, встающие перед нами. Такие заставляющие нас меняться события и процессы называются кармическими.

Именно поэтому затмения так тесно связаны с кармой и судьбоносными событиями. Они являются активаторами этих событий. Причем как в масштабах личной жизни каждого отдельного человека, так и в масштабах государств и цивилизаций. Затмения запускают перемены и новые циклы развития.

Когда будет полная Луна в ноябре

Теперь о точном времени полной Луны (и лунного затмения) в ноябре. Точный аспект дневного и ночного светил будет в 14:01 по Москве. Важна и ось знаков зодиака, в которой происходит полнолуние или затмение. Как правило, затмения идут по одной оси знаков 1,5-2 года подряд. И уже второй год они находятся на оси Телец-Скорпион. Не станет исключением и затмение 8 ноября. Лунное затмение состоится в 16-ом градусе знаков Тельца (там будет Луна) и Скорпиона (там будет Солнце). Поэтому у Тельцов и Скорпионов уже второй год идут серьезные изменения в жизни.

А еще ось Телец-Скорпион в астрологии связана с финансами и мировой экономикой. И как мы видим, уже 2 года мир буквально содрогается от экономических шоков и перестроек. Завершится эта перестройка тогда, когда затмения перейдут на другую ось знаков.

Сколько длится полнолуние в ноябре 2022

Будут различия и в продолжительности обычного полнолуния и лунного затмения. Полнолуние длится приблизительно сутки, а вот затмение распространяет свое влияние на значительно большие промежутки времени. А именно – 3 дня до затмения, и 3 дня – после. В ноябре 2022 это дни с 5 по 11 ноября. Но пиковая фаза затмения будет 8 ноября, конечно же. С полуночи 8 ноября и до трех ночи 9 ноября. Именно этот промежуток будет временем максимальной силы затмения.

Что можно и чего нельзя делать в лунное затмение в ноябре

Любое затмение – это сильный энергетический процесс, влияющий на все живое на Земле. И не стоит относиться к нему легкомысленно. Действительно важно знать о том, что можно и чего нельзя делать в этот день (а также 3 дня до и 3 дня после).

Поскольку в период затмения энергетика Земли очень нестабильна, то не рекомендуется:

-делать медицинские операции (велика вероятность осложнений)

-лететь на самолете или ехать на дальние расстояния наземным транспортом (повышается аварийность, даже по статистике)

-регистрировать брак или бизнес (сложно будет управлять, развитие дальнейших событий будет мало от вас зависеть)

- устраиваться на работу/увольняться (если передумаете, то отыграть назад будет крайне сложно или невозможно)

- планировать любые важные для вас начинания и дела

Что полезно делать в лунное затмение:

-бросать старые привычки или начинать формировать новые (особенно это касается финансов, учитывая знаки затмения в ноябре)

-проводить ритуалы и практики на привлечение в жизнь желаемого (тоже лучше выбрать денежную тему, или здоровье)

-разрывать токсичные отношения и изжившие себя договоренности

Влияние аспектов других планет к точке затмения

В отличие от октябрьского полнолуния, которое было очень гармоничным и позитивным, ноябрьское будет опасным и сложным. Точка затмения в конфликте с Сатурном и Ураном, и это создает очень серьезные риски. Во-первых, повышенную аварийность и травматизм. За это отвечает Уран. Во-вторых, риски очередных шокирующих событий в экономике, новый виток кризиса. Здесь идет влияние знаков затмения и Сатурна – планеты, которая все ограничивает.

И в-третьих, серьезную вероятность новой волны пандемии. Это уже связано с Меркурием, который находится в соединении с Солнцем, в очень плохом для себя положении. Меркурий в астрологии связан с органами дыхания, и соответственно – с заболеваниями дыхательной системы. Будьте внимательны и берегите себя!