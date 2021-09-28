Как ретроградный Меркурий влияет на человека

За ретроградным Меркурием давно закрепилась плохая репутация.

За ретроградным Меркурием давно закрепилась плохая репутация. У большинства людей это время ассоциируется с неудачами и сорвавшимися планами. Однако если разобраться подробнее, то данный период обладает своими плюсами.

Что из себя представляет ретроград?

Ретроградностью называется оптическая иллюзия, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении. Ретроградным бывает не только Меркурий, но и другие планеты солнечной системы. На него больше обращают внимания, потому что он входит в ретроградную фазу чаще других — три раза в год и более. Планета расположена ближе всех к Солнцу, поэтому и совершает обороты чаще, создавая иллюзию обратного движения.

В этой фазе небесное тело отрицательно воздействует на те аспекты жизни, за которые оно отвечает. Считается, что Меркурий покровительствует логике, продажам, общению, учебе и так далее. Также он отвечает за информацию. И в период ретроградного Меркурия нам не хватает достоверных сведений. Многие события мы видим будто искаженно из-за недостатка знаний.

Поэтому астрологи советуют не заниматься новыми делами, а позволить себе отдохнуть: сделать паузу в учебе, повременить с поиском новой работы или оформлением бумаг. Иначе итог может получиться совсем не таким, как мы планируем.

Какие есть плюсы у этого периода?

На самом деле даже ретроградный Меркурий может принести пользу — во Вселенной царит баланс, не бывает худа без добра. Нужно оценить, в каких сферах возникли проблемы.

Ретроградность дает возможность:

переосмыслить ошибки;

по-другому взглянуть на прошлые поступки;

закончить отложенные дела;

расквитаться с долгами;

выполнить данные обещания.

Во время ретроградного Меркурия нужно завершить старое, чтобы впустить в свою жизнь новое. Он помогает что-то переделать, изменить план действий или найти другое решение проблемы. В этот момент особенно важно закончить все проекты.

Влияние ретроградного Меркурия в натальной карте

Ретроградность имеет значение не только в нынешнем времени. Если человек был рожден во время этой фазы, она оказывает ощутимое влияние. У такого человека могут возникнуть проблемы в коммуникации и выстраивании отношений с другими людьми. Это касается как личных, так и профессиональных связей.

Некоторые астрологи утверждают, что фаза ретроградного Меркурия приносит пользу тем, у кого она была в момент рождения. Иначе говоря, минус на минус дает плюс.

Ретроградность помогает быстро и эффективно разделаться с проблемами, которые ранее казались неразрешимыми.

Хоть ретроградный Меркурий случается несколько раз в течение года, даже он может принести выгоду. Если вы сильно ощущаете воздействие планеты, то рекомендуется повременить с активностью, сократить общение с окружающими, больше внимания уделить себе и отдыху. Помогут уединение и медитации в спокойной обстановке. Тогда вам удастся избежать проблем и наполниться силами для будущих начинаний.