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В ритме звезд: как Тельцам, Девам и Козерогам пережить коридор затмений

17 октября 2022ГороскопыРамблер

На смену ретроградному Меркурию приходит коридор затмений — промежуток между солнечным и лунным затмением. В этом году он будет с 25 октября по 8 ноября.

В ритме звезд: как Тельцам, Девам и Козерогам пережить коридор затмений

На смену ретроградному Меркурию приходит коридор затмений — промежуток между солнечным и лунным затмением. В этом году он будет с 25 октября по 8 ноября. Период тоже, мягко говоря, непростой, напряженный. Это время больших трансформаций и изменений. Но не пугайтесь: земные знаки он мало затронет. Вам удастся сохранить стабильность без особых неудобств. Особенно тем, у кого нет желания меняться. Правда и каких-то сверхкрутых возможностей тоже не ждите. А вот тем, кто все же ждал начало важной главы в своей жизни, стоит попытаться самим перелистнуть страничку. Помните: коридор затмений многократно усиливает любое ваше действие. А наши плейлисты зададут нужное настроение как для больших свершений, так и для создания спокойной обстановки.

Телец

Тельцы удивительно терпеливы — они могут жить, делая вид, что изменения вокруг их не касаются. Вы не из тех, кто легко расстается с нервными клетками. Отдаваясь работе с удовольствием, не забывайте — даже у Тельцов энергия не бесконечна. Самое время перезарядить внутреннюю батарейку, которая изрядно поизносилась. Вы получаете энергию от красивого образа жизни: отдохните в хорошем СПА, не поскупитесь на выходные в загородном отеле или хотя бы сходите в ресторан высокой кухни. Не сомневайтесь, вы этого заслужили. Заряда вдохновения вам хватит надолго.

Дева

Любые изменения вокруг, особенно негативные, сильно влияют на настроение Дев — им крайне важна стабильность, безопасность и предсказуемость. Еще для вас важна погода в доме — вот на ней и сосредоточьтесь. Направьте свой перфекционизм на обустройство жизненного пространства. Сделайте небольшой ремонт, переставьте мебель, добавьте декораций, устройстве грандиозную уборку. Это вернет вам опору, пока весь остальной мир нестабилен. Заодно порадует ваше чувство прекрасного — с ним у Дев тоже всё в порядке.

Козерог

Консервативные Козероги не особо любят резкие перемены, поэтому для них очень важно сохранить привычные ритуалы. Чашка вкусного кофе утром, сериал вечером — у каждого Козерога свои маленькие радости. Любимые сокровенные мелочи помогут вам не рассыпаться под ударами неожиданных обстоятельств. Впрочем, кое-что изменить всё же стоит. Постарайтесь чаще общаться с друзьями и заводить новые знакомства. Вы небыстро сходитесь с людьми, но только окружающие могут подарить вам хорошие эмоции (больше, чем чашка кофе) и вернуть веру в чудеса.

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