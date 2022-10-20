Меж двух планет:

Только мы выдохнули – ретроградный Меркурий закончился, как на горизонте замаячил коридор затмений – еще одно непростое небесное явление. Начнется все с солнечного затмения 25 октября и завершится лунным затмением 8 ноября. Но ощущать его действие мы начнем за несколько дней до начала первого.

Эмоциональные качели, проблемы тут и там, страх за будущее и фатальные перемены – лишь коротенький список «побочек».

Больше всего не повезет представителям стихии огня – их жизнь коридор затмений будет трясти особенно злостно. И без правильного настроя в это время никак. Поэтому подсказываем, как Овнам, Львам и Стрельцам поймать нужное настроение этой осенью и быть готовыми к переменам во всеоружии.

Для знаков стихии воздуха трансформация пройдет на духовном уровне. Поймать дзен и наладить внутренний диалог будет непросто, поэтому уточняем, как Близнецам, Весам и Водолеям найти внутренний источник силы.

Хотя во время коридора затмений стабильностью и не пахнет, но на своих двух придется стоять твердо земным знакам, и звезды шепнули нам, как Тельцам, Девам и Козерогам пережить коридор затмений.

Знаки стихии воды будут принимать близко к сердцу все перемены в это время, отчего голова пойдет кругом, а мысли начнут разбегаться. Очень важно взять себя в руки, а еще – прочитать наши рекомендации, где Ракам, Скорпионам и Рыбам черпать новые силы этой осенью.

Но что мы все о плохом? Коридор затмений все же принесет с собой и несколько «плюшек» – перед нами откроются двери, в которые мы так долго тарабанили, а идеи на миллион таки будут рождаться на пустом месте.

Читайте советы наших астрологов, слушайте музыку, которую команда HiFi-сервиса Звук подготовила для знаков каждой стихий, и вы обязательно поймете, как извлечь из этого выгоду.