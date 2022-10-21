Что можно и что нельзя делать в солнечное затмение 25 октября

Солнечное затмение откроет коридор затмений и запустит перемены в наших жизнях.

Когда будут затмения в 2022 году

В 2022 году состоится 4 затмения - два солнечных и два лунных. Они всегда идут парами с разницей во времени около двух недель, потому что по сути своей являются фазами лунного цикла. Солнечное затмение – это новолуние, фаза, в которой оба светила соединяются в одной точке эклиптики. С точки зрения астрологии – в одном знаке зодиака. А лунное затмение – это полнолуние, фаза луны, в которой солнце и луна стоят точно напротив друг друга. В астрологии – в противоположных знаках зодиака.

Разница между обычным новолунием/полнолунием и затмением состоит в том, что затмение происходит вблизи лунных узлов - важных точек лунной орбиты. Лунные узлы в астрологии являются кармическими факторами, отсюда и высокий уровень кармичности затмений (по сравнению с обычным новолунием или полнолунием).

Итак, первая пара затмений состоялась весной 2022: 30 апреля - солнечное, 16 мая - лунное. Сейчас мы приближаемся ко второй паре затмений 2022 года - 25 октября ожидается частное солнечное затмение, а 8 ноября - полное лунное затмение. Кстати, период в 2 недели между солнечным и лунным затмениями называется “коридором затмений”, и обладает повышенным уровнем судьбоносности. Именно в коридоре затмений чаще всего случаются какие-то глобальные и знаковые события, как на мировом уровне, так и в частных жизнях людей.

Чем отличаются полные затмения от частных

Стоит подчеркнуть, что солнечное затмение 25 октября 2022 года будет частным, а не полным. В чем разница между ними? Чтобы ответить на этот вопрос - обратимся к астрономии. Затмения солнца как явления происходят, когда лунный диск закрывает собой солнечный (если смотреть со стороны Земли). При этом солнце, луна и Земля располагаются на одной прямой. Так вот, луна может закрывать солнце полностью, и тогда это будет ПОЛНЫМ затмением. А может - только частично, и такое затмение будет ЧАСТНЫМ. Существует еще третий вид затмений - кольцевые. Они происходят, если луна затмевает собой только центральную часть солнца, оставляя кольцо по краям.

С астрологической точки зрения все эти виды затмений различаются по степени влияния на Землю. Самое сильное влияние, как можно догадаться, оказывают полные затмения. На втором месте - кольцевые. Ну а частные имеют самое малое значение. Соответственно, это затмение (25 октября 2022) будет достаточно слабым и несущественным. Кстати, предыдущее солнечное затмение 30 апреля 2022 года также было частным, а вот оба лунных затмения - полные.

Сколько длится и где можно увидеть солнечное затмение 25 октября 2022 года

Точный астрологический аспект затмения - соединение солнца и луны - состоится в 13.49 по московскому времени. Однако, затмение будет оказывать влияние на энергетику Земли гораздо больше времени, приблизительно с 23 по 27 октября. В эти дни также стоит использовать все те рекомендации, которые дают астрологи непосредственно на день затмения. Но, если вы планируете делать какие-то энергетические практики или совершать магические ритуалы, то для этого нужно использовать самый пик затмения - время с 13.00 до 15.00 по Москве.

Стартует затмение в Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Максимальная фаза затмения (когда луна затмевает максимальную часть солнца) будет наблюдаться в России, в Ханты-Мансийском автономном округе. Ближайший город, где можно будет увидеть затмение – Нижневартовск.

На кого повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года

Чтобы понять, на кого может повлиять данное затмение, мы должны посмотреть, в каком знаке зодиака оно состоится. И это знак Скорпиона. Точный аспект затмения – второй градус Скорпиона (в каждом знаке зодиака 30 градусов). А значит, в большей степени затмение может повлиять на жизнь Скорпионов, которые родились в начале знака – с 22 по 27 октября. Если у вас в эти даты день рождения, то вы – тот счастливчик, которого точно ждут эффекты затмения.

Чтобы понять, каких событий ожидать, можно обратиться к прошлому, и вспомнить, что происходило 9,5 или 19 лет назад в вашей жизни. Именно тогда были похожие затмения, которые затрагивали ту же самую область вашей жизни. Например, если 19 лет назад у вас родился ребенок, то сейчас может родиться внук. Или 9,5 лет назад вы переехали, и сейчас снова будет переезд. Можете использовать этот лайфхак для расшифровки влияния любого затмения на вашу жизнь.

Что же касается всех остальных людей, то каждый человек может ощутить на себе его влияние в сфере отношений. Потому как затмение в точном соединении с Венерой – планетой любви и брака. Знак Скорпиона для Венеры неблагополучен, к тому же она слишком близко к Солнцу – сожжена.

Учитывая эти факторы, можно сказать, что в период затмения сильно повышается вероятность:

кризисов в отношениях, в том числе разрывов

каких-то противостояний и конфликтов (особенно на почве ревности и подозрений, Скорпион отвечает за эти темы в астрологии)

драматизации чувств (раздувание слона из мухи)

Пытаться сознательно что-то удержать, исправить – не получится. Поскольку, как говорилось выше, затмения несут в себе определенный кармический смысл. И все, что происходит в затмения – предопределено судьбой. И если судьба распорядится разрушить ваши текущие отношения – значит она приготовила вам нечто гораздо лучшее в будущем.

Что можно и чего нельзя делать в солнечное затмение 25 октября 2022

В затмение 25 октября 2022 года (а также 3 дня до и 3 дня после) НЕ рекомендуется:

регистрировать брак

делать хирургические операции

отправляться в поездки и перелеты

подписывать контракты и любые важные документы

делать бьюти-процедуры

давать или брать деньги в долг

начинать любые важные дела

В затмение 25 октября (а также 3 дня до и 3 дня после) РЕКОМЕНДУЕТСЯ: