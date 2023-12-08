Прогноз на 2024 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 3, 5 и 6, а также для родившихся в 1974 году

Звездный час для родившихся в годы, оканчивающиеся на 3, а также для родившихся в 1974 году, пробил в 2023 году. В новом году все будет существенно скромнее.

Тем не менее, эти люди определенно будут обласканы начальством, в том числе и в материальном отношении.

Они будут контакты и в меру дружелюбны.

При этом строги, а временами и весьма критично настроены к происходящему.

Вот эту критичность им стоит контролировать, если они не хотят втянуться в ненужную тяжбу, потерять чью-то дружбу или, еще того хуже, испортить отношения с постоянным партнёром.

Зато в таких мероприятиях, как различного рода проверки, контрольные действия, ревизии, опыты и исследования их строгость и дотошность придутся, как нельзя кстати. Туда и направьте свой зоркий и цепкий взгляд.

Врожденная мудрость поможет преодолеть некую тревожность и мнительность.

И тогда присущая вам в новом году созерцательность и глубокий интерес к тайнам мироздания помогут раскрыть ваши творческие таланты и направить энергию в более конструктивные и увлекательные русла.

Неплохие шансы на романтические знакомства есть как у свободных мужчин, так у свободных женщин. Женщинам при этом даже не нужно будет напрягаться.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5, почувствуют прилив новых сил и энергии.

И органичнее всего использовать этот прилив для самообразования и саморазвития, повышения квалификации, творческих занятий и путешествий.

У Пятерок будет большая тяга к уединению и более скрытному образу жизни. Особенно где-нибудь на природе, с прогулками в лесу или городском парке.

С чтением книг и просмотром фильмов на удобном диване.

В желании обрести более ясную картину происходящего с ними или вокруг них они могут обратиться к метафизике, обрести нового духовного Учителя.

А кто-то и сам станет гуру для кого-то.

В новом году Пятеркам определенно будет, что скрывать.

При этом они сами могут тайно или в силу своих обязанностей следить за кем-то.

Работающие на себя при желании и старании имеют неплохие шансы заработать. Работающие в найме будут тяготиться своими обязанностями, но справятся с ними.

Хороший год для давно состоящих в браке. Партнер ценит ваш дом, уют и семью и готов вас всячески поддерживать.

А вот у свободных Пятерок не такая радужная картинка. Свободные девушки как-то не рассматривают то, что предлагают им обстоятельства, а свободные юноши не могут себе позволить тот контингент, который их манит. Временная нестыковочка.

Родившимся в годы, оканчивающиеся на 6, в первую очередь, стоит обратить внимание на здоровье, потребности организма. В приоритете обследований и профилактики – пищеварительная и сердечно-сосудистая системы.

Самое время заняться внутренним и внешним очищением. Провести, так сказать, экспертизу ценности. Кому в отношениях, кому в области материи, а кому и в глобальном смысле – в иерархии жизненных ценностей и приоритетов.

Ключевое слово 2024 года – изменения. Без них вы не решите своих проблем, которые станут очевидны.

Подсказка: чтобы меньше болеть, можно больше учиться, осваивать что-то действительно трудное, либо пройти обучение у сложного Учителя.

Другой вариант – забеременеть. Ну да, такой вот расклад, нагрузка на организм должна ощущаться приличная.

Имеющим постоянного партнера будет значительно легче пройти этот непростой путь преобразований. Одним своим примером (но не только) партнер может вдохновлять вас на необходимые перемены.

У свободных людей больше шансов найти себе пару будет у женщин. Им можно поискать где-то совсем рядом: влюбиться в этого самого непростого Учителя, либо найти себе пару в среде людей с аналогичными задачами. Например, среди остальных учащихся.

С тем, чтобы заработать У Шестерок особых проблем нет. Но им важно не противостоять начальству. Это всегда чревато.