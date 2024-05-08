Важные перемены: гороскоп на вторую половину 2024 года от Анжелы Перл

Известная астролог и блогер Анжела Перл делает не только прогнозы на месяц, но и может посмотреть с помощью карт Таро, какой будет вторая половина года у каждого знака зодиака.

Долгосрочные прогнозы она иногда упоминает в своих роликах.

Овен

Овнам не стоит жалеть себя и скатываться в уныние – возможностей для такого настроения будет много. Вам может показаться, что мир несправедлив и люди вокруг желают вам только зла. Однако это не так. Старайтесь смотреть на мир шире и искать возможность в каждом новом дне.

Телец

Тельцам не стоит себя перегружать во второй половине 2024 года – большое количество проектов и задач может негативно отразиться на состоянии здоровья. Если какие-то рабочие задачи тянутся уже очень давно, лучше завершить их до конца лета – иначе вы так и не закончите эти проекты. Старайтесь заботиться о себе и оберегать себя – тогда вы станете надежной опорой.

Близнецы

У Близнецов вторая половина 2024 года будет связана с тремя словами: изобилие, возможности и подарки. Начинается светлая полоса, которую можно назвать не просто белой, а сияющей. Вам будет так комфортно и хорошо, что вы забудете о проблемах, которые преследовали вас в первой половине 2024 года. Важно окружить себя близкими людьми, которым можно доверять.

Рак

У Раков оставшийся 2024 год пройдет в комфорте. Представители этого знака зодиака будут жить жизнь, полную легкости, свободы и удобств. Если вы давно хотели купить что-то в квартиру для собственного комфорта, то обязательно это сделайте – позже этот предмет отыграется удачей. Старайтесь беречь себя и создавать вокруг необходимое пространство.

Лев

Для Львов вторая половина 2024 года станет периодом достижений. Это касается ваших мечт, которые вы давно пытаетесь воплотить в реальность. Достижения не будут связаны с материальной сферой, больше с духовной. Но вы получите большое удовлетворение после того, как достигнете новых высот.

Дева

Дев во второй половине 2024 года ждут только удовольствия, связанные с щедростью, удачей и любовью. Какая-то одна из сфер жизни пойдет в гору, и вам будет этого достаточно для абсолютного счастья и свободы. Будьте готовы к приятным переменам и легкости.

Весы

В жизни Весов появиться новая полоса с новыми возможностями. Это связано с любыми начинаниями – будь то отношения, работа, переезд или путешествие. В любом случае ваша жизнь кардинально измениться, как только вы начнете планировать что-то на вторую половину 2024 года. Изменения обязательно будут приятными, поэтому бояться их не стоит.

Скорпион

Скорпионов ждет финансовый рост. В этом плане у вас есть много возможностей – от повышения на работе, до создания собственного бизнеса. Не бойтесь менять сферу деятельности и погружаться в новую для вас тему. В любом случае это станет точкой роста и подарит новые возможности для дальнейшего развития.

Стрелец

В ближайшее время Стрельцов ждет головокружительный успех: бизнес-знакомства, совместные проекты, серьезная влюбленность, важные сделки. Следующие полгода пройдут в тесном контакте с окружающими, поэтому смотрите внимательно – рядом с вами может оказаться достойный внимания человек. Возможно, он станет вашим будущим покровителем в больших делах.

Козерог

На ближайшие месяцы у Козерогов открыты возможности для классной и высокооплачиваемой работы. Если вы давно хотели сменить сферу деятельности – это ваш шанс. Будьте готовы к тому, что придется упорно и много трудиться, чтобы достичь успеха в любом деле, но у вас все будет получаться быстро и легко.

Водолей

В оставшемся времени 2024 года Водолеев ждет счастье в личной жизни. Много-много любви и изменений пророчат представителям этого знака зодиака. Чтобы любовь шла в вашу жизнь, вам необходимо освободить свое время. Возможно, сейчас вы состоите в отношениях не с тем партнером или слишком заняты работой.

Рыбы