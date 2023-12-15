Год Темного Лося: что предрекает славянский календарь на 2024 год

Согласно китайскому календарю, 2024 год будет годом Зеленого Дракона.

Однако славянский календарь говорит, что 2024 год будет посвящен Темному Лосю. Это – спокойное и сильное животное, которое покровительствует смельчакам.

Кто такой Темный Лось

Темный Лось – первый символ в списке животных славянского календаря. Он – тот, кто ведет людей за собой, сильный лидер, но при этом предпочитает одиночество.

Он гордый и движется к своей цели, невзирая на обстоятельства. Поэтому Темный Лось помогает всем, кто пытается добиться желаемого с помощью упорства.

Темный Лось – первооткрыватель, поэтому 2024 год – отличный повод начать то, что давно откладывалось в долгий ящик.

Каким будет 2024 год под покровительством Лося

В первую очередь, нужно быть смелыми и решительными. Если в вас преобладают такие качества, то вы сможете улучшить свое положение. Темный Лось поможет вам добиться успеха, материального достатка и удачи в делах.

Ни в коем случае нельзя обманывать людей и идти по головам. Темный Лось не любит таких людей и сделает все, чтобы они не добились своего. Поэтому стоит остерегаться «грязных» методов игры.

Не бойтесь оставаться в одиночестве – это может стать толчком к продвижению к мечте. Однако новым семьям, построенным в 2024 году, Темный Лось мешать не будет.

Как встретить Темного Лося в 2024 году

Если вы уже определились, что будете действовать по славянскому календарю, то нужно заранее подготовить новогодний стол.

При сервировке стола выбирайте коричневый и зеленый цвета – они напомнят Лосю о лесе. В качестве закуски выбирайте травы, свежие фрукты и овощи. Лось не ест других животных, он питается зеленью и плодами растений. Такие закуски задобрят символ года. Не стоит ставить на стол горячие блюда, приготовленные из дичи. Для этого лучше выбирать домашнее мясо и птицу. В качестве десерта идеальным решением будет выпечка. Однако сделать ее лучше с разными начинками: ягодами, овощами, кисломолочными продуктами. Выбирайте напитки на ягодной основе: чаи, морсы, компоты. Спиртным лучше не злоупотреблять – это может разозлить Темного Лося.

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