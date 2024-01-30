Кармический 2024: как понять, что вернулось все плохое

Астрологи называют 2024 год кармическим.

Считается, что наступает тот период, когда человеку возвращается все хорошее и плохое, что он совершал ранее. Кармическим 2024 год назвали благодаря нумерологии. Если сложить все цифры по отдельности, то получится цифра 8. Она означает трансформацию, смерть всего старого и появление нового, а также предрекает перерождение.

Считается, что если человек постоянно развивался, ставил цели и усердно трудился, то в 2024 году его ждет головокружительный успех. Если человек обманывал, лгал, подводил друзей и зарабатывал нечестным трудом, то в 2024 году его может настигнуть расплата за все то, что происходило несколько лет назад.

Как понять, что возвращается плохое

В этом году карма не будет работать мгновенно, все будет закручиваться постепенно. Поэтому не ждите того, что потеряете все буквально в один день. Карма будет загонять в угол постепенно, больше всего достанется тем, кто совершал противозаконные действия или не развивался – сидел в зоне комфорта в том месте, где ему было удобно.

Есть несколько признаков того, что карма отрабатывает свой негатив:

прямое воздействие законов и власти;

косвенное воздействие – появление неудач из «ниоткуда»;

отсутствие роста;

ощущение того, что человек загнан в угол – он не может найти выход из ситуации;

проблемными зонами стали те, которые не казались таковыми раньше;

упадок происходит во всех сферах жизни.

Что делать, если карма оказалась плохой

Для начала нужно успокоиться и не паниковать, также стоит поработать с гордыней и самооценкой. Если вы раньше не замечали своих проблемных зон, возможно, виновата ваша гордыня. Избавьтесь от негатива и посмотрите на ситуацию трезво – так вы сможете взвесить все «за» и «против».

После того, как вы посмотрите на проблемы с «холодной» головой, начнется путь к внутренней гармонии. Относитесь к своему пути с благодарностью и начните смотреть на все обновления как на возможность роста. Не стоит опираться на старый опыт, принимайте новые знания и применяйте их на практике.

Если вы сможете самостоятельно разобраться в своих проблемах, принять свой путь и ошибки, а также вынести уроки из произошедшего, то вторая половина 2024 года станет для вас точкой роста.

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