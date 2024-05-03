Пасха: суть праздника, традиции и церковные обряды

В этом году православная Пасха отмечается 5 мая. Это – главный христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа.

Дата празднования Пасхи ежегодно меняется и зависит от солнечного и лунного календаря – это установили на Никейском соборе в 325 году. Постановление гласит, что Пасха отмечается в первое воскресение после полнолуния, прошедшего после дня весеннего равноденствия. Поэтому каждый год день приходится на дату в промежутке между 4 апреля и 8 мая.

На Пасху принято употреблять определенные продукты. Одно из главных блюд – крашеные яйца. Согласно преданию, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы рассказать о воскрешении Иисуса Христа. Тиберий не поверил и Мария Магдалина со словами: «Христос Воскресе!» протянуло ему яйцо. Оно окрасилось в красный цвет.

Еще одно традиционное блюдо Пасхи – кулич. Согласно преданию, Иисус нарек хлеб «телом своим», поэтому после вознесения Иисуса апостолы не занимали его место за общим столом – вместо этого ставили хлеб, то есть обозначали незримое присутствие Иисуса Христа, такая трактовка сохранилась и по сей день.

Подготовление к Пасхе начинается с Великого поста. После Страстной пятницы, в субботу перед Пасхой, верующие идут в храм для освящения праздничной еды. Ночью происходит праздничное богослужение и крестный ход. На следующий день принято разносить благую весь друг другу, поэтому первым делом принято говорить фразу: «Христос Воскресе». Еще одна традиция – биться яйцами с друзьями и близкими. Тот, у кого яйцо выдержит все испытания, будет счастлив весь следующий год.

Чем отличается кулич от пасхи

Вместе с крашеными яйцами традиционным блюдом на пасхальном столе стали кулич и пасха. Кулич готовится из дрожжевого теста, в которое добавляют изюм. В качестве украшения кулича – глазурь и посыпка. В современности встречаются куличи с разными начинками и вариациями украшений.

Пасха – творожная масса из изюма, творога и сахара. Традиционно блюдо готовят в форме усеченной пирамиды, символизируя Гроб Господень. Однако не во всех регионах нашей страны принято готовить пасху на праздник. Например, в южной части России пасхой называют традиционный кулич, а творожную массу вовсе не готовят.

Пасха у католиков и православных: почему разные даты, отличия в традициях

Православная Пасха наступает позже, чем католическая. Это связано с тем, что православная церковь использует старый юлианский календарь, а католическая и протестантская – григорианский.

В католической церкви отличается и пост – он длится 46 дней, из которых на строгий пост приходится только три дня. В остальные дни разрешены молочные продукты, рыба и яйца. В период поста католики могут ходить на танцы, веселиться и заниматься любимыми делами.

Традиционно, католическая пасха связана с шоколадными яйцами и пасхальным кроликом – он символизирует плодородие и возрождение. Дети-католики играют в поиск яиц – родители прячут пластмассовые яйца с угощениями, а дети ищут их на территории дома.