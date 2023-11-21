Что можно и нельзя ставить на новогодний стол 2024 года

Новый год наступит быстрее, чем вам кажется, поэтому нужно успеть завершить все дела, поставить цели на следующий год, купить подарки, выбрать наряд и, конечно же, продумать праздничное меню.

По китайскому календарю символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Какие же блюда помогут добиться расположения животного, а какие отвернут от вас удачу на ближайший год?

Что можно ставить на новогодний стол

Символ наступающего года любит эксперименты, поэтому в этот раз стоит порадовать гостей не только традиционными блюдами, но и такими, которые ранее вы никогда не готовили.

Большим плюсом станет, если на вашем столе будут рыба и морепродукты, ведь эти лакомства считаются любимыми у Дракона. Кроме этого, животному наверняка удастся угодить, если приправить блюда самыми различными специями, например, острым красным перцем, чесноком, имбирем.

Также на столе обязательно должны быть свежие фрукты, особенно мандарины и апельсины, поскольку они олицетворяют изобилие.

Что нельзя ставить на новогодний стол

Чтобы расположить к себе символ 2024 года, при составлении праздничного меню лучше всего отказаться от мяса кролика и курицы. В первом случае Дракону может не понравится соседство с животным, которое, согласно легенде о 12 символах восточного гороскопа, он спас. Курица же для огнедышащего змея считается слишком простой едой.

Также на новогоднем столе в 2024 году недопустимы консервы и полуфабрикаты, поскольку Дракон любит исключительно свежую и натуральную пищу.