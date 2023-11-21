Что можно и нельзя ставить на новогодний стол 2024 года

По китайскому календарю символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Какие же блюда помогут добиться расположения животного, а какие отвернут от вас удачу на ближайший год?
Что можно ставить на новогодний стол
Символ наступающего года любит эксперименты, поэтому в этот раз стоит порадовать гостей не только традиционными блюдами, но и такими, которые ранее вы никогда не готовили.
Большим плюсом станет, если на вашем столе будут рыба и морепродукты, ведь эти лакомства считаются любимыми у Дракона. Кроме этого, животному наверняка удастся угодить, если приправить блюда самыми различными специями, например, острым красным перцем, чесноком, имбирем.
Также на столе обязательно должны быть свежие фрукты, особенно мандарины и апельсины, поскольку они олицетворяют изобилие.
Что нельзя ставить на новогодний стол
Чтобы расположить к себе символ 2024 года, при составлении праздничного меню лучше всего отказаться от мяса кролика и курицы. В первом случае Дракону может не понравится соседство с животным, которое, согласно легенде о 12 символах восточного гороскопа, он спас. Курица же для огнедышащего змея считается слишком простой едой.
Также на новогоднем столе в 2024 году недопустимы консервы и полуфабрикаты, поскольку Дракон любит исключительно свежую и натуральную пищу.