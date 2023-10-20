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Год могущественного Дракона — полный китайский гороскоп для всех знаков на 2024

20 октября 2023Восточный гороскопАся Миллер

Черный водяной Кролик уходит в прошлое и в наши двери стучится самый впечатляющий представитель китайского гороскопа – Дракон.

Год могущественного Дракона — полный китайский гороскоп для всех знаков на 2024 год
Фото: Image By freepik

2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон – священное существо для китайцев, символ власти и императора. И в новом году стоит ожидать смену руководства во многих странах, прихода к власти новых, сильных и могущественных лидеров.

А еще это единственное мифологическое животное китайского зодиака, поэтому он связан с мистикой. И в год Дракона наблюдается всплеск интереса к мистическим и оккультным знаниям, случаются новые открытия в этой области. Несмотря на свой устрашающий вид, Дракон не несет угрозы, а представляет собой гармонию Неба и Земли, человеческого и божественного, материального и духовного, мужского и женского.

Поэтому 2024 год идеально подходит для балансирования и гармонизации как своего внутреннего состояния, так и разных сфер собственной жизни. Например, Дракон поможет выйти из конфликтов с противоположным полом, найти баланс между работой и семьей, перестать зацикливаться на деньгах или наоборот, начать относиться к ним с уважением, ценить (в зависимости от ваших текущих установок).

В целом год будет ярким и запоминающимся, так как сам Дракон – олицетворение чего-то невероятного и удивительного. При этом знак Дракона представляет собой активный, янский принцип, и ему не по душе однообразие и стабильность. Он жаждет могущества, восхищения окружающих, смены впечатлений и эмоций, побед.

Поэтому многие в новом году наберутся смелости, чтобы воплотить самые дерзкие и отчаянные мечты. Кто-то бросит все и уедет жить куда-то на край света, кто-то – рискнет начать свое дело, кто-то – наконец, покажет миру свои таланты и станет настоящей звездой. К тому же Дракон азартен и любит поиграть с судьбой. И, как правило, ему улыбается удача. Так что риск (обдуманный, разумеется) может принести вам потрясающие результаты.

Крыса

После сложного для Крысы года Кролика наступает год гораздо более удачный. С Драконом Крыса на «ты» – это родственные знаки янского, активного характера, поэтому им легко поладить и обменяться своими лучшими качествами. Читать гороскоп на 2024 год для Крысы.

Бык

Зеленый Деревянный Дракон пробудит в Быке пылкость чувств, амбициозность и лидерские качества – то, что Быку, как правило, несвойственно. Читать гороскоп на 2024 год для Быка.

Тигр

Бурный и насыщенный год ожидает Тигров. С Драконом они похожи огненным темпераментом, большими амбициями и свободолюбием. Поэтому стоит ожидать карьерных взлетов, неожиданных путешествий и ярких впечатлений. Читать гороскоп на 2024 год для Тигра.

Кролик

Кроликам следует приготовиться к довольно непростому году, где главным лейтмотивом станет защита собственных границ и интересов. Дракон – своенравный и немного агрессивный знак, претендующий на чужие территории, как в личной, так и в деловой жизни. Читать гороскоп на 2024 год для Кролика.

Дракон

Драконы, для вас наступает звездный час – год вашего покровителя. Это мистическое время реализации самых смелых желаний, пик успеха и коридор удачи. В 2024 году вы будете собирать урожай всех усилий, предпринятых вами за последние 11 лет. Читайте гороскоп на 2024 год для Дракона.

Змея

Змея и Дракон похожи своей проницательностью и внутренней силой, поэтому год Дракона будет способствовать еще большему развитию этих качеств в Змее. Это поможет осознать причинно-следственные связи важных событий в жизни, осмыслить то, что раньше выглядело сложным, непонятным или бессмысленным. Читать гороскоп на 2024 год для Змеи.

Лошадь

После мирного и расслабленного года Кролика для Лошади вновь наступает пора завоеваний. Дракон будет способствовать успехам Лошади на любом поприще, ведь у них отличная совместимость.

Читать гороскоп на 2024 год для Лошади.

Овца

Еще один удачный год для Овцы. Только на этот раз он касается в большей степени самореализации и творчества, а не отношений. И Дракон, и Овца – достаточно артистичные знаки, это их объединяет. Читать гороскоп на 2024 год для Овцы.

Обезьяна

Дракона и Обезьяну объединяет родственный треугольник созидателей, поэтому 2024 год для Обезьян сложится легко. Но если Дракон – это прирожденный вождь, руководитель, то Обезьяна – вдохновитель и генератор идей. Читать гороскоп на 2024 год для Обезьяны.

Петух

После двух непростых лет для Петухов, наконец, открывается коридор успеха и процветания, поскольку стихия Металла, к которой принадлежит Петух, властвует над стихией Дерева, к которой принадлежит Дракон. Это можно трактовать буквально: Петух будет обладать властью над людьми, обстоятельствами и своей судьбой в 2024 году. Читать гороскоп на 2024 год для Петуха.

Собака

Если год Кролика был для Собак периодом погружения в себя и некоторого застоя, то год Дракона – это время активно действовать. Дракон поможет выделить то главное, на что Собаке стоит направить свою энергию. Читать гороскоп на 2024 год для Собаки.

Свинья

Дракон и Свинья принадлежат к родственным стихиям, поэтому им легко будет подружиться. Дракон добавит Свинье решимости, энергичности, лидерских качеств, которые помогут достичь желаемых целей в новом году. Читать гороскоп на 2024 год для Свиньи.

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