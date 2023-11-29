Как сделать Новый год по-настоящему новым

Многие верят, что если в ночь с 31 декабря на 1 января загадать желание, оно обязательно сбудется, и новый год принесет то, о чем мечталось.

Что сделать для того, чтобы Новый год стал по-настоящему новым?

Как и ко всякому важному действу, подготовку следует начать заранее – где-то в начале декабря, когда еще есть время хорошенько подумать и во всем разобраться. О чем подумать? Разумеется, о том, что хотелось бы привнести в новую жизнь, а что оставить в старом году. Это могут быть конкретные люди, отношения с ними, работа, увлечения – чем больше пунктов в вашем списке, тем интереснее!

Почему это сработает? Как только мы произносим или записываем что-то, мысль, которая до сих пор была неосознанна (хранилась в глубинах бессознательного), становится проявленной, и мы делаем большой и важный шаг в том, чтобы признать ее: «Да, мне действительно нужно именно это (новые отношения, путешествие в далекую страну, новая машина и так далее)». Признав важность своей мечты, мы запускаем механизм ее реализации. Потому что то, о чем нет информации и что прячется глубоко внутри (по принципу: да ладно, обойдусь, все равно ничего не получится), то так там и останется, смутно напоминая о себе раздражением, неудовлетворенностью и грустью.

И вторая часть этого важного действа – чтобы что-то пришло, нужно освободить место. Значит, что-то должно уйти. Вопросы, которые помогут: «Что давно себя изжило, а я все равно продолжаю цепляться за прошлое?», «Что мешает мне достигнуть желаемого и можно ли от этого избавиться?», «Почему мне важно сохранять то, что мешает?» Отвечая на них, мы можем очень много понять о том, какими именно «камнями» завалена дорога к реализации нашего желания.

Когда список готов, вешаем его на видное место, читаем и перечитываем. Возможно, что-то захочется дописать, а что-то, наоборот, вычеркнуть. Одна из причин, которая мешает реализации, – желания, загаданные на скорую руку, не осознанные, не пропущенные через себя, загаданные по принципу «все хотят, и я так хочу», «а вдруг мне это тоже нужно». Поэтому важно начать это делать заранее, чтобы в заветную ночь быть уверенным в том желании, которое будет загадано, и в том, что оно правильное, такое, какое вам, именно вам, действительно нужно и которое только вас сделает счастливым – не только в наступающем новом году, но и в ближайшие десятилетия.

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