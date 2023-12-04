Прогноз на 2024 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 1 и 4, а также для родившихся в 1944, 1954, 1964, 2004, 2014 и 2024 годах

Люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, а также родившиеся в 1944 и 2004 годах, в новом году будут настроены больше отдыхать, нежели работать или зарабатывать.

Организаторы бизнеса и работающие на себя встретят явное сопротивление среды, препятствующее претворению их перспективных планов.

Тем, у кого есть стабильная работа (служба), повезет значительно больше.

Их рабочая деятельность будет не напряжной. Та ситуация, когда дело делается само, предоставляя много свободного времени для того, чтобы заниматься чем-то по своему усмотрению.

Этой свободой важно грамотно распорядиться.

Хороший вариант – заняться самообразованием. И тяга к этому явно обозначится.

Для семейных наступит отличное время для того, чтобы укрепить отношения, уделить больше внимания партнеру, окружив его лаской и заботой, которые окупятся вашим спокойствием и умиротворением.

У свободных мужчин наилучшие шансы привлечь к себе внимание прекрасных дам. В новом году вы будете вне конкуренции.

Стоит предупредить, что люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, находятся в противостоянии с Князем года, в каком-то смысле бросают ему вызов. А спорить с Хозяином – это всегда чревато.

Мудрый совет – держаться подальше от сильных мира сего, от начальства, «не бороться с ветряными мельницами» и искать поддержку в своем доме, в семье, среди друзей и близких.

Но если уж «закусились», действуйте через посредников – государственные органы и квалифицированных специалистов.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 1, а также родившиеся в 1954 и 2014 годах, весь год будут на виду. И для кого-то это хорошо, а для кого-то не очень.

Хорошо для тех, кому важна популярность, реклама их жизнедеятельности и выход в топ. Для тех, чья реальность – регулярные выступления, презентации, блогерство, публикации в СМИ и соцсетях, спортивные достижения.

Ну а плохо, соответственно, для тех, кто хотел бы скрыть свою активность и не любит излишнего к себе внимания.

Но в такой год, к сожалению, и ваши ошибки, и ваши промахи увидят все.

Шила, как говорится, в мешке не утаишь. Берегите репутацию.

Погоня за прибылью заставит забыть об интересах общественных.

Но это правильная дорога. Монетизируйте свою известность. Извлеките из нее максимум полезного.

Особая удача ждет учащихся. Учителя к вам явно благоволят.

И на экзаменах Его Величество Фортуна на вашей стороне.

В теме личных отношений важно поддержать своего постоянного партнера, который как раз сейчас будет переживать некий кризис.

Добавьте красоты и праздника в жизнь вашего супруга/супруги, у вас это здорово получится.

У свободных людей больше желания найти себе пару будет у женщин.

И опять же, ищите среди тех мужчин, которым будет ценна ваша энергетическая поддержка, в чем бы она ни выражалась. Пусть даже просто в вашей неотразимой красоте.

Родившиеся в годы, оканчивающиеся на 2, а также родившиеся в 1964 и 2024 годах, станут основной движущей силой года. Они будут играть ведущие роли в социуме и принимать важные решения, касающиеся судеб других людей.

Под их управлением будут находиться основные источники ресурсов.

И именно через них будет выражаться воля руководства. А если брать выше, то и Воля Судьбы.

Сидя на ресурсах, они, разумеется, не будут страдать от их отсутствия.

Чего им следует опасаться, так это внешнего влияния. Вокруг источников ресурсов всегда находится много желающих поживиться. А вокруг центров принятия решений – желающих повлиять на эти решения.

Прислушивайтесь лучше к своему прагматизму и здоровой расчетливости.

Все новое в 2024 году будет рождаться с участием Двоек и родившихся в 1964 и 2024 годах.

Собственно, куда уж новее и судьбоноснее, чем само появление малыша в семье.

Дети, родившиеся в 2024 году, придут на хорошую материальную почву, у них будут лучшие кроватки и готовые наборы игрушек, а у кого-то уже и счет в банке.

Специфическая информация для родившихся в годы, оканчивающиеся на 2: Год Дракона дает вам энергетическую фазу «Могила». Ничего смертельного в этом нет. Но фазу «Могила» стоит проиграть, делая разного рода запасы, схроны, пополняя коллекции, вкладываясь в землю или недвижимость, а также посещая и облагораживая могилы друзей и старших родственников.

Что касается личных отношений, то взаимоотношения в устоявшихся парах будут вполне благополучными. Рядом с вами облагодетельствованный партнер почувствует себя как за каменной стеной.

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