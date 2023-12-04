Прогноз на 2024 год для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 1 и 4, а также для родившихся в 1944, 1954, 1964, 2004, 2014 и 2024 годах

Организаторы бизнеса и работающие на себя встретят явное сопротивление среды, препятствующее претворению их перспективных планов.
Тем, у кого есть стабильная работа (служба), повезет значительно больше.
Их рабочая деятельность будет не напряжной. Та ситуация, когда дело делается само, предоставляя много свободного времени для того, чтобы заниматься чем-то по своему усмотрению.
Этой свободой важно грамотно распорядиться.
Хороший вариант – заняться самообразованием. И тяга к этому явно обозначится.
Для семейных наступит отличное время для того, чтобы укрепить отношения, уделить больше внимания партнеру, окружив его лаской и заботой, которые окупятся вашим спокойствием и умиротворением.
У свободных мужчин наилучшие шансы привлечь к себе внимание прекрасных дам. В новом году вы будете вне конкуренции.
Стоит предупредить, что люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, находятся в противостоянии с Князем года, в каком-то смысле бросают ему вызов. А спорить с Хозяином – это всегда чревато.
Мудрый совет – держаться подальше от сильных мира сего, от начальства, «не бороться с ветряными мельницами» и искать поддержку в своем доме, в семье, среди друзей и близких.
Но если уж «закусились», действуйте через посредников – государственные органы и квалифицированных специалистов.
Хорошо для тех, кому важна популярность, реклама их жизнедеятельности и выход в топ. Для тех, чья реальность – регулярные выступления, презентации, блогерство, публикации в СМИ и соцсетях, спортивные достижения.
Ну а плохо, соответственно, для тех, кто хотел бы скрыть свою активность и не любит излишнего к себе внимания.
Но в такой год, к сожалению, и ваши ошибки, и ваши промахи увидят все.
Шила, как говорится, в мешке не утаишь. Берегите репутацию.
Погоня за прибылью заставит забыть об интересах общественных.
Но это правильная дорога. Монетизируйте свою известность. Извлеките из нее максимум полезного.
Особая удача ждет учащихся. Учителя к вам явно благоволят.
И на экзаменах Его Величество Фортуна на вашей стороне.
В теме личных отношений важно поддержать своего постоянного партнера, который как раз сейчас будет переживать некий кризис.
Добавьте красоты и праздника в жизнь вашего супруга/супруги, у вас это здорово получится.
У свободных людей больше желания найти себе пару будет у женщин.
И опять же, ищите среди тех мужчин, которым будет ценна ваша энергетическая поддержка, в чем бы она ни выражалась. Пусть даже просто в вашей неотразимой красоте.
Под их управлением будут находиться основные источники ресурсов.
И именно через них будет выражаться воля руководства. А если брать выше, то и Воля Судьбы.
Сидя на ресурсах, они, разумеется, не будут страдать от их отсутствия.
Чего им следует опасаться, так это внешнего влияния. Вокруг источников ресурсов всегда находится много желающих поживиться. А вокруг центров принятия решений – желающих повлиять на эти решения.
Прислушивайтесь лучше к своему прагматизму и здоровой расчетливости.
Все новое в 2024 году будет рождаться с участием Двоек и родившихся в 1964 и 2024 годах.
Собственно, куда уж новее и судьбоноснее, чем само появление малыша в семье.
Дети, родившиеся в 2024 году, придут на хорошую материальную почву, у них будут лучшие кроватки и готовые наборы игрушек, а у кого-то уже и счет в банке.
Специфическая информация для родившихся в годы, оканчивающиеся на 2: Год Дракона дает вам энергетическую фазу «Могила». Ничего смертельного в этом нет. Но фазу «Могила» стоит проиграть, делая разного рода запасы, схроны, пополняя коллекции, вкладываясь в землю или недвижимость, а также посещая и облагораживая могилы друзей и старших родственников.
Что касается личных отношений, то взаимоотношения в устоявшихся парах будут вполне благополучными. Рядом с вами облагодетельствованный партнер почувствует себя как за каменной стеной.
Читайте также: