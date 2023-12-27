Гороскоп от астролога Тамары Глоба на 2024 год

В 2024 году на престол сядет Зеленый Деревянный Дракон: мифическое животное, символизирующие власть, благородство, честь, удачу и успех.

Тамара Глоба уверена, что 2024 год станет переломным для многих людей. Этому соответствует энергетика Зеленого Деревянного Дракона – он подтолкнет на радикальные перемены, смену позиций и желание создать что-то новое.

В глобальном плане, по мнению астролога, мир ждут новые научные открытия в медицине, а также создание технологий. Инновации будут появляться и развиваться в космической сфере, появятся новые технологии ИИ для помощи людям.

Для каждого человека, считает Глоба, 2024 год станет временем перемен для личностного роста и развития. Поэтому она посоветовала людям внимательно следить за возможностями, которые перед ними открываются. Важно вовремя замечать открытые двери и пользоваться ими.

Общий гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год

2024 год станет годом доброты для многих знаков зодиака. Это связано с тем, что люди захотят быть ближе к семье и к родным. Астролог уверена, что именно семейное тепло станет главной связующей в 2024 году, поэтому посоветовала чаще проводить время с родителями, детьми и супругами.

Для наступления истинного счастья в 2024 году нужно больше отдавать, чем получать. В этом помогут добрые поступки и помощь другим людям. Не отказывайте друзьям, знакомым или родным, если они попросят вас помочь. Если вы действительно не можете, предложите варианты посильной помощи, но отказываться не стоит ни в коем случае.

Важно самостоятельно искать варианты поддержки других людей. Помогайте некоммерческим организациям, станьте волонтером, найдите новое хобби и превратите его в полезное дело. Все эти действия обязательно вам «зачтутся», и 2024 год принесет новые счастливые ощущения.

Овен

Овнам в 2024 году важно сохранять спокойствие и рассудительность – это поможет принимать правильные и важные решения. Новый год для этого знака зодиака будет спокойным и счастливым, но радикальных перемен избежать не получится. Однако не стоит волноваться – все новое принесет лишь положительные эмоции. Можно соглашаться на самые смелые предложения и совершать поступки, которые до этого казались чем-то необычным. Все это станет толчком к новой и счастливой жизни.

Телец

Для представителей этого знака зодиака 2024 год станет периодом роста и развития. Особенно это будет заметно в плане развития карьеры и финансовых возможностей. Но не стоит расслабляться – для достижения успеха придется потрудиться. Тельцам нужно быть настойчивыми, чтобы достичь настоящих высот. Может показаться, что другие сферы жизни оказались в стагнации, но нет – они будут развиваться, но гораздо медленнее и незаметнее. Прогресс станет заметнее позднее, нужно немного потерпеть.

Близнецы

У Близнецов новый год станет годом отношений. Это связано как с романтическими отношениями, так и с семейными. Будьте внимательны к родным и близким, старайтесь не говорить обидных вещей и не доводите до серьезных ссор – иначе будет тяжело восстановить доверительные отношения. Негативную энергию можно направить в хобби, например, в творчество или спорт. Так можно не только «слить» все плохое, но и найти занятие, которое будет приносить радость и удовлетворение.

Рак

Раки в 2024 году продолжат адаптироваться к новой жизни, которая сильно изменилась за последние годы. В этот раз придется вновь мириться с изменениями, которые сначала покажутся негативными. Однако если с принятием преодолеть все трудности, то усилия будут вознаграждены. Придется отбросить все сомнения, проявить решимость и двигаться вперед с гордо поднятой головой. Не волнуйтесь, все препятствия на пути окажутся решаемыми – это станет наградой за старания.

Лев

Для Львов 2024 год станет по-настоящему феноменальным. Им удастся приручить Зеленого Древесного Дракона, чтобы он работал на благо этого знака зодиака. 12 месяцев года принесут только положительные перемены и интересные знакомства. Не стоит переживать за стагнацию в сфере финансов и карьеры – улучшение положения произойдет за счет старых проектов и забытых инвестиций. Первый месяц года стоит посвятить творчеству и карьере, но перед этим необходимо завершить дела, не законченные в 2023 году.

Дева

Девам нужно включить педантичность и практичность на полную мощность для того, чтобы добиться успеха в новом году. Так представители этого знака зодиака смогут добиться желаемых высот во всех сферах жизни. Однако не стоит радоваться раньше времени – все задуманное сбудется, если получится поставить по-настоящему амбициозные цели и найти единомышленников. Будьте готовы к любым изменениям и обстоятельствам, не сворачивайте с намеченного пути.

Весы

Первая половина года для Весов будет тяжелой, так как придется выходить из зоны комфорта. Внутренняя гармония окажется нарушена, но это – не повод отказываться от своих целей и желаний. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и спокойно реагируйте на перемены – они нужны для личностного роста. Чтобы преодолеть трудности, обратитесь за помощью к близким людям, они найдут нужные слова для поддержки, а невзгоды только укрепят связь.

Скорпион

Скорпионам 2024 год сулит развитие в карьере и появление возможностей для личностного роста. Стоит настроить целеустремленность на максимум и пользоваться всеми возможными инструментами для решения поставленных задач. Не стоит бояться профессиональных вызовов – смело беритесь за решение самых трудных проблем, которые на первый взгляд кажутся нерешаемыми. Вы сможете найти подход к любым поручениям, этот подход обязательно будет вознагражден.

Стрелец

У представителей этого знака зодиака следующие 12 месяцев будут активными и динамичными, появится возможность кардинально изменить свою жизнь. Соглашаться на это или нет – решать вам. Даже если выбор будет сделан в сторону зоны комфорта, все равно 2024 год принесет Стрельцам счастье. Нужно только решить для себя, хотите ли вы кардинальных перемен прямо сейчас или будете ждать следующую возможность. Чтобы определиться, подведите итоги 2023 года и напишите свои желания на будущее.

Козерог

Козерогов ждут успехи на работе и приятные изменения в личной жизни, но для этого придется поработать. Будьте уверены – ваши усилия точно оправдают ожидания, пусть это станет мотивацией для новых свершений. Старайтесь открываться для новых возможностей, ищите нестандартные решения для возникающих проблем и никогда не сомневайтесь в себе. В конце года возможно проведение сделок с недвижимостью – вы наконец-то будете владеть тем, о чем так долго мечтали.

Водолей

Водолеям в новом году придется довериться своей интуиции и двигаться вперед почти вслепую. Не бойтесь предлагать свои идеи – даже если они кажутся безумными. Этот креатив обязательно обратит на себя внимание и станет для вас отправной точкой для новых возможностей и развития. Заводите новых друзей, но не открывайтесь людям, которые не воспринимают вас всерьез. В 2024 году Водолеям удастся найти единомышленников и сделать хобби способом заработка.

Рыбы

В начале года Рыбам предстоит разочарование – все пойдет не так, как вы планировали. Но не стоит бросать все на полпути – если вы не сдадитесь и начнете плыть против течения, то вас ждет настоящий успех. Не воспринимайте перемены в штыки, ищите в них возможности для себя и окружающих. Не забывайте о своих эмоциональных потребностях – удовлетворить их помогут близкие люди.

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