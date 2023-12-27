Гороскоп от астролога Тамары Глоба на 2024 год

Тамара Глоба уверена, что 2024 год станет переломным для многих людей. Этому соответствует энергетика Зеленого Деревянного Дракона – он подтолкнет на радикальные перемены, смену позиций и желание создать что-то новое.
В глобальном плане, по мнению астролога, мир ждут новые научные открытия в медицине, а также создание технологий. Инновации будут появляться и развиваться в космической сфере, появятся новые технологии ИИ для помощи людям.
Для каждого человека, считает Глоба, 2024 год станет временем перемен для личностного роста и развития. Поэтому она посоветовала людям внимательно следить за возможностями, которые перед ними открываются. Важно вовремя замечать открытые двери и пользоваться ими.
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год
2024 год станет годом доброты для многих знаков зодиака. Это связано с тем, что люди захотят быть ближе к семье и к родным. Астролог уверена, что именно семейное тепло станет главной связующей в 2024 году, поэтому посоветовала чаще проводить время с родителями, детьми и супругами.
Для наступления истинного счастья в 2024 году нужно больше отдавать, чем получать. В этом помогут добрые поступки и помощь другим людям. Не отказывайте друзьям, знакомым или родным, если они попросят вас помочь. Если вы действительно не можете, предложите варианты посильной помощи, но отказываться не стоит ни в коем случае.
Важно самостоятельно искать варианты поддержки других людей. Помогайте некоммерческим организациям, станьте волонтером, найдите новое хобби и превратите его в полезное дело. Все эти действия обязательно вам «зачтутся», и 2024 год принесет новые счастливые ощущения.
Овен
Телец
Для представителей этого знака зодиака 2024 год станет периодом роста и развития. Особенно это будет заметно в плане развития карьеры и финансовых возможностей. Но не стоит расслабляться – для достижения успеха придется потрудиться. Тельцам нужно быть настойчивыми, чтобы достичь настоящих высот. Может показаться, что другие сферы жизни оказались в стагнации, но нет – они будут развиваться, но гораздо медленнее и незаметнее. Прогресс станет заметнее позднее, нужно немного потерпеть.
Близнецы
У Близнецов новый год станет годом отношений. Это связано как с романтическими отношениями, так и с семейными. Будьте внимательны к родным и близким, старайтесь не говорить обидных вещей и не доводите до серьезных ссор – иначе будет тяжело восстановить доверительные отношения. Негативную энергию можно направить в хобби, например, в творчество или спорт. Так можно не только «слить» все плохое, но и найти занятие, которое будет приносить радость и удовлетворение.
Рак
Лев
Для Львов 2024 год станет по-настоящему феноменальным. Им удастся приручить Зеленого Древесного Дракона, чтобы он работал на благо этого знака зодиака. 12 месяцев года принесут только положительные перемены и интересные знакомства. Не стоит переживать за стагнацию в сфере финансов и карьеры – улучшение положения произойдет за счет старых проектов и забытых инвестиций. Первый месяц года стоит посвятить творчеству и карьере, но перед этим необходимо завершить дела, не законченные в 2023 году.
Дева
Весы
Первая половина года для Весов будет тяжелой, так как придется выходить из зоны комфорта. Внутренняя гармония окажется нарушена, но это – не повод отказываться от своих целей и желаний. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и спокойно реагируйте на перемены – они нужны для личностного роста. Чтобы преодолеть трудности, обратитесь за помощью к близким людям, они найдут нужные слова для поддержки, а невзгоды только укрепят связь.
Скорпион
Стрелец
У представителей этого знака зодиака следующие 12 месяцев будут активными и динамичными, появится возможность кардинально изменить свою жизнь. Соглашаться на это или нет – решать вам. Даже если выбор будет сделан в сторону зоны комфорта, все равно 2024 год принесет Стрельцам счастье. Нужно только решить для себя, хотите ли вы кардинальных перемен прямо сейчас или будете ждать следующую возможность. Чтобы определиться, подведите итоги 2023 года и напишите свои желания на будущее.
Козерог
Водолей
Рыбы
В начале года Рыбам предстоит разочарование – все пойдет не так, как вы планировали. Но не стоит бросать все на полпути – если вы не сдадитесь и начнете плыть против течения, то вас ждет настоящий успех. Не воспринимайте перемены в штыки, ищите в них возможности для себя и окружающих. Не забывайте о своих эмоциональных потребностях – удовлетворить их помогут близкие люди.
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