Какие знаки зодиака утонут в море денег в январе

Январь – время всего самого яркого и насыщенного, это пора экспериментов и начало новой жизни.

А для новой жизни нужны средства, и отдельным представителям зодиака повезет в материальном плане больше остальных. Какие знаки зодиака разбогатеют в январе, читайте в этой статье.

Рак

Ракам повезет получить крупную сумму денег в середине января. Это будет либо возврат старого долга, либо внезапная премия. В любом случае, деньги будут очень кстати: Раки давно мечтали о чем-то, на что не хватало именно этой суммы. Звезды советуют не откладывать деньги, а потратить их на то, чего просит душа, и тогда денег станет еще больше! Скорее всего, Раки купят что-то из крупной техники (не зря главное их желание - комфортно устроиться у себя дома) или что-то для души (ведь Луна, управительница знака Рак, заведует эмоциями и настроениями). Что бы вы ни купили, главное – ваше удовольствие, которое, словно магнит, притянет к себе еще больше ресурса.

Дева

Девы не склонны надеяться на удачу – они упорно работают, чтобы получить свои деньги. Но в январе Девы получат посылку с небес – крупную сумму, которая достанется им просто так. Зная Дев, можно предположить, что они отнесутся с большой долей подозрения к происходящему, не поверят сразу, что деньги и правда предназначаются именно им. Однако, когда произойдет принятие, Девы быстренько сообразят, куда вложить и на что потратить внезапное богатство. Звезды предостерегают Дев от того, чтобы дать деньги в долг тем, кто, услышав о таком везении Дев, решил воспользоваться случаем. Скорее всего, вам и не собираются возвращать долг. Так что тратьте все на себя, пусть это будет практикой осознанного эгоизма!

Скорпион

Скорпионом управляет Плутон – планета больших денег, доставшихся не за собственный труд, а через других людей. Так или иначе, в этом январе Скорпионы получат кругленькую сумму, приложив к этому минимум усилий. Потратить эти деньги надо будет на собственные желания, которые вы долго себе запрещали. Если же вы продолжите откладывать получение удовольствия, ваше богатство исчезнет так же быстро, как и пришло. Не гневите небеса, отпустите себя и купите все, чего вы так долго хотели! Вторая статья расходов, одобряемая звездами, – это близкие и любимые люди. Окружите их материальной заботой, ведь в этом январе вам это так доступно.

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