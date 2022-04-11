Знаки зодиака, для которых 2022 год может оказаться черным

У трех знаков черная полоса продлится до 2023 года.

Четверть 2022 года уже позади и для кого-то это повод выдохнуть: «ничего, кажется все налаживается!», а для кого-то, наоборот, время задаться вопросом: «сколько это будет продолжаться? И когда уже закончиться этот кошмар?». Посмотрим, для кого этот год все-таки будет той самой «черной» полосой, после которой должна начаться белая.

Увы, разочарования еще впереди. Это крайне тяжелый год для вас, ведь высока вероятность рассориться с родными и близкими и даже потерять работу. Причем, не просто потому что так неудачно сложились обстоятельства, а из-за собственной глупости и некомпетентности. Особенно в этом плане опасен период с поздней весны до середины осени. Выход? Он есть. Никаких масштабных, творческих планов. Сейчас не время для экспериментов. Все отношения лучше выяснять только в уравновешенном и гармоничном состоянии. Понижайте планку, тренируйте принятие, иначе скандалы и крупные ссоры неизбежны.

У вас тоже все не очень стабильно – в первую очередь речь идет об учебе и карьере. Но здесь есть одна оговорка – актуализируются старые проблемы, которые откладывались «до лучших времен». Внезапно могут обнаружиться старые друзья, которые могут потребовать забытые долги, новые договоренности и условия по казалось бы, уже решенным вопросам, срывы сроков и сделок. Лето может остаться без отпуска, а осень пройти в тоске и депрессии. По деньгам тоже ничего обнадеживающего – улучшения дохода или легкого заработка ждать не приходится. Поддержать себя вы сможете стратегическим планированием и отказом от крупных и спонтанных покупок.

Для вас 2022 может стать годом разочарования и потери деловой репутации. Велика вероятность публичных скандалов и неудачных выступлений. Поэтому крайне внимательно относитесь ко всему, что вы говорите на публику или пишите в соцсетях, не вступайте в перепалки, держите эмоции при себе. Последствия нескольких чрезмерно эмоциональных фраз могут быть крайне неприятны. Для любовных приключений тоже наступает не самое простое время, а к осени может ухудшаться здоровье – поэтому берегите себя, ваше спасение – в уединении.