«Уйдет милосердие»: ясновидящая Кажетта – о 2024 годе

Кажетта Ахметжанова – ясновидящая и медиум из Казахстана.

Она часто рассказывает о своих видениях о том, что ждет страны СНГ, теперь же шаманка сделала прогноз на 2024 год.

Она рассказала, что для одних год Дракона будет толчком к новому развитию, так как этот знак очень сильный энергетически. Для других год может стать причиной кризиса, но все зависит от действий и настроения человека. Кажетта посоветовала быть осторожнее и не принимать импульсивных решений, так как Дракон может пробудить все самое негативное в человеке.

По мнению ясновидящей, 2024 год станет веком технологий, но вместе с нововведениями человечеству придется столкнуться с проблемами. Большинство людей возьмут на себя роль «бездушных менеджеров», которым чужда духовность и человеческие чувства. Таким людям важны только деньги, поэтому ясновидящая предупреждает держаться от них подальше. Если таких «менеджеров» станет много, то богатые будут зарабатывать больше, а беднякам станет еще сложнее.

Разрыв между социальными слоями увеличится. Особенно важно сохранить человечность людям, живущим в России.

«Уйдет милосердие. Россия – страна милосердия и сострадания, если эти качества у людей будут уходить, российский дух погибнет. У России есть дух, и этот дух сильный, мощный»

Также Кажетта рассказала об опасности искусственного интеллекта, который в 2024 году будет развиваться еще сильнее. Она предсказала технологическую революцию, которую пережить людям будет тяжело. Ясновидящая призвала пожилым людям переобучаться, так как они не смогут выжить в новом мире технологий.

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