Приметы на високосный год 2024

В 2024 году мы встретимся с високосным годом, который будет длиться на один день дольше, чем обычно. Почему так происходит и как это связано с нашей жизнью?

Какие приметы и запреты существуют по поводу високосного года? И насколько они актуальны в наше время?

В народе високосный год имеет разную репутацию. С одной стороны, он считается особым, необычным, дарующим новые возможности и шансы. С другой – имеет славу опасного, нестабильного, приносящего беды и несчастья. В разных культурах и эпохах к високосному году относились по-разному: то считали его благоприятным, то неблагоприятным, то придумывали разные приметы и запреты, связанные с ним. Вот лишь некоторые из них.

Можно ли венчаться в високосный год

Многие пары стараются избегать венчания в високосный год и переносят дату на другое время, опасаясь давних народных поверий. Но существуют и хорошие приметы, которые говорят, что венчание в високосный год может принести счастье и удачу. Например, если вы родились в високосный год, то ваш брак будет крепким и долговечным. Также, если вы венчаетесь в день рождения одного из супругов, это тоже считается хорошим знаком. Еще одна примета гласит, что если вы венчаетесь в день, когда в календаре есть число 29, то это тоже приносит счастье. Например, 29 января, 29 мая или 29 сентября.

Можно ли жениться в високосный год

В старину 29 февраля — «лишний» день високосного года — считалось временем, когда девушка могла первой посвататься к парню. Это было своеобразным обращением традиционных ролей, которое давало женщинам больше свободы и инициативы. В народе считается, что брак, заключенный в високосный год, будет несчастливым, полным ссор, измен и разводов. Часть пар это отпугивает от празднества, но некоторые, напротив, выбирают дату 29 февраля для свадьбы, чтобы отмечать годовщину раз в четыре года и делать это более торжественно и необычно.

Можно ли рожать в високосный год

Насчет зачатия и родов в високосный год тоже есть противоречивые поверья. Одни гласят, что делать это нежелательно, чтобы не принести ребенку тяжелую судьбу, болезни и неудачи. Другие утверждают, что прибавление в семействе в високосный год приносит счастье и удачу, делает это событие более особенным и запоминающимся.

На самом деле нет никаких научных или логических доказательств того, что рождение в високосный год влияет на судьбу или характер человека. Важнее всего здоровье, любовь, уважение и поддержка, которые окружают мать и ребенка. Рожать в високосный год — это не проклятие, а привилегия, которая дается не каждому. Рожденные в високосный год люди — это уникальные и талантливые личности, которые могут достичь больших успехов в жизни. Например, в високосный год родились такие знаменитости как: Петр I, Фредерик Шопен, Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Владимир Путин, Павел Дуров, Марк Цукерберг.

Можно ли крестить в високосный год

В православии невозможно найти каких-либо запретов или особых указаний, касающихся крещений в такой год. Все ритуалы проводятся по существующим правилам без каких-либо ограничений. Священнослужители утверждают, что в церкви нет такого понятия как високосный год. Отсюда можно сделать вывод, что если человек верит в Бога, то какие-либо надуманные приметы для него не должны быть основанием, чтобы отказываться от крестин в високосный год.

Покупки в високосный год

Крупные покупки в високосный год – это как прыжок с парашютом. Никогда не знаешь, что тебя ждет внизу. Некоторые боятся рискнуть и ловят себя на мысли, что лучше подождать. Вдруг потеряют деньги, купят некачественный товар или попадут в ловушку мошенников. Другие, наоборот, ищут возможности сэкономить и выгодно вложиться. Но большинство не обращает внимания на приметы и полагают, что главное – это рассудок, качество и цена товара, а не календарь.

Можно ли покупать квартиру в високосный год

Существуют разные приметы, которые могут насторожить человека, планирующего купить квартиру в високосный год. Нет никакой статистики, подтверждающей это влияние, но если вы все же испытываете страхи или сомнения перед покупкой, то можете кое-что предпринять, чтобы успокоиться и убедиться в правильности своего выбора.

Например:

Подобрать благоприятный день для покупки квартиры, ориентируясь на астрологический прогноз

Провести ритуал по привлечению удачи и благополучия в новый дом

Можно ли делать ремонт в високосный год?

Народные приметы не советуют в високосный год заниматься ремонтными работами. Считается, что это может привести к поломкам, несчастным случаям, ссорам с соседями или даже к потере жилья. Поэтому лучше отложить все планы по обновлению интерьера или фасада дома на следующий год. Однако, если ремонт необходим по объективным причинам, например, из-за аварии или утечки, то его можно начинать, но соблюдая определенные правила:

Не начинать ремонт в понедельник и пятницу

Не выбрасывать старые вещи во время ремонта

Не красить стены в красный и черный цвет

Можно ли строить баню в високосный год?

Еще одна примета, связанная с високосным годом, касается постройки бани. Многие люди верят, что строить баню в високосный год нежелательно, так как это может принести пожар, болезни, сглаз или порчу. Но есть и хорошие поверья, которые обещают счастье и удачу. Например, если вы строите баню в день, когда в календаре есть число 29, то это считается хорошим знаком. Также, если вы строите баню в том же месте, где стояла старая баня, это приносит вам благословение и защиту. Еще одна примета гласит, что если вы строите баню с видом на лес, то это принесет вам здоровье и гармонию.

Гадают ли в високосный год

Даже в обычный год гадание – не самое надежное занятие. Не зря же есть поговорка «гадаешь, счастье прогадаешь», а уж в високосный год это может плачевно закончиться и для того, кому гадают, и для самой гадалки.

Считается, что этот год и без того заряжен отрицательной энергетикой, так гадалка еще и бередит эту энергию. Весь этот негатив может переметнуться на гадающего человека, и он с ней просто не справится, какой бы энергетической силой не обладал. К тому же, гадания в этот год будут крайне недостоверными.

Заговоры в високосный год

Одним из самых востребованных заговоров в таком году является охранительный заговор на високосный год. Возьмите в руки календарь на 2024 год (лучше всего — отрывной), закройте глаза, сосредоточьтесь и произнесите заговор:

«Божий год, день за днём протекающий, много доброго и злого нам посылающий. Пусть всё злое мимо проходит, пусть никакой беды со мной не происходит, пусть меня одно хорошее ожидает, Ангел-хранитель меня во всём благословляет».

Молитвы в високосный год

Нужно помнить, что церковь крайне негативно относится к суевериям. И ни один священник не одобрит молитвы «на високосный год». Ну а если окунуться в народное творчество, то найдутся сотни, если не тысячи таких «молитв».

Например, молитва в канун високосного года:

«Едет конный, идет пеший, а мне год успешный. Облачу себя в свят-одежду, святым крестом крещусь, со старым годом прощусь, с високосным встречаюсь, в свят-одежды облачаюсь. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».