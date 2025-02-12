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Что Григорий Кваша предсказал 2025 году

12 февраля 20252025 годМарианна Басс

Григорий Кваша, российский математик и историк, известен своими прогнозами, основанными на теории цикличности исторических событий.

Что Григорий Кваша предсказал 2025 году
Фото: starhit.ru

Его предсказания на 2025 год привлекают внимание и вызывают интерес.

Глобальный разворот и роль России

По мнению Кваши, 2025 год станет переломным моментом в мировой истории. Он называет его «годом грандиозного разворота», когда Россия возьмет на себя ведущую роль в установлении нового мирового порядка. Кваша считает, что русский мир предложит каждому народу понимание его уникального предназначения, что приведет к прекращению войн и конфликтов.

Упадок США и Китая

Кваша прогнозирует, что к 2025 году США и Китай утратят свое глобальное лидерство. Он объясняет это исчерпанием их энергетического потенциала, направленного исключительно на экономическое благополучие и политическую власть. В то же время, Россия, по его мнению, вступит в период расцвета, предлагая миру новые ценности и подходы к развитию.

Таким образом, прогнозы Григория Кваши на 2025 год предполагают значительные изменения в глобальном балансе сил, завершение текущих конфликтов и начало новой эры под руководством России.

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