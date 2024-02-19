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Как правильно организовать поминальный обед

19 февраля 2024Загробная жизньМарианна Басс

Поминальный обед после похорон - важная часть обряда. О том, как правильно его провести, кого можно приглашать, а что ни в коем случае нельзя делать, читайте на Рамблер/гороскопах.

Поминальный обед: как правильно провести и что приготовить на поминки
Фото: Image by mdjaff on Freepik

Его устраивают в день погребения, на 9 и 40 день, а потом ежегодно в годовщину смерти. У этого мероприятия есть свои правила и традиции, которые нужно соблюдать.

Зачем нужен поминальный обед

Поминальный обед – важная часть христианской культуры. На нем принято вспоминать усопшего, делиться с другими людьми своими положительными мыслями и чувствами. Все в поминальном обеде символизирует загробный мир и направлено на то, чтобы облегчить существование души в другом мире.

Что должно быть на столе

Традиционные блюда для поминального обеда: кутья, пряники, блины и кисель. Все это должно быть на столе. Также можно подавать салаты, закуски, первое и горячее – здесь все зависит от предпочтений и возможностей людей, которые организуют мероприятие. Существует общее правило: сервировка и сама пища должна быть скромной, поэтому лучше выбирать простые блюда, которые понравятся всем присутствующим.

Кого приглашать на поминки

Это мероприятие нужно не только для упокоения души усопшего, но и для его близких. Обсуждая и вспоминая человека, они облегчают свое горе. Поэтому если вы организовываете поминальный обед, то лучше не приглашать людей, с которыми у вас натянутые отношения. Также не стоит звать компании, которые не ладят между собой. Если это все-таки случилось, то лучше разделить поминальный обед на два для разных компаний.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя употреблять крепкий алкоголь на поминках, православная церковь выступает против этого. Если родственником все-таки захотелось выпить, то стоит делать это в умеренных количествах. На стол лучше ставить кагор.

На поминках нельзя ссориться, браниться и повышать голос. Они должны проходить спокойно и доброжелательно.

Также запрещается говорить плохо об усопшем, вспоминать его негативные поступки. Если вы вспомнили что-то нехорошее, то лучше отогнать от себя эти мысли и не произносить их вслух.

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