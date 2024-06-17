Как правильно поминать усопших

Традиционно, в христианской культуре поминки устраивают на третий, девятый и сороковой день после смерти, а далее – каждый год в день, когда человек ушел в иной мир.

Однако многие ритуалы смешались с языческими. Их продолжают возрождать люди, несмотря на отвержение православной церкви.

Блюда на столе

Важные блюда, которые должны быть на поминках, – кутья, блины и кисель. Остальные блюда на столе должны быть скромными. Не стоит готовить роскошные салаты и нарезки – оставьте их для более приятных поводов. Также на столе не должно быть алкоголя – поминать усопших спиртным запрещено.

Дни поминовения

Помимо традиционных дней поминовения существуют дополнительные праздники, когда стоит прийти на могилу к усопшему и заказать поминальную службу. В эти дни входят мясопустная, Троицкая и Дмитриевская родительские субботы, а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста. Еще один день – Радоница – в эту дату рекомендуется приходить на кладбище и убирать на могилах.

Службы в церкви

Перед днем поминовения необходимо прийти в церковь и заказать поминальную службу по покойному – панихиду или литию. В день смерти необходимо заказать сорокоуст – эта молитва охватывает все 40 дней после смерти усопшего. В остальные дни можно писать записки – имена усопших назовут во время Литургии.

На кладбище

На кладбище могут прийти сразу все родственники усопшего, которые хотят почтить память. Не рекомендуется выпивать на кладбище и оставлять еду на могиле – эти обряды почитались язычниками. На могиле можно вспомнить все самое светлое и доброе, что вы знали о человеке, а также сказать ему несколько теплых слов и прочитать молитву.

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