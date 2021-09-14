Как гадать на кофейной гуще

Главное в процессе гадания – научиться узнавать фигуры, которые появляются на кофейной гуще.

Гадание на кофейной гуще, пожалуй, одно из самых распространенных способов предсказаний.

Этот вид гадания достаточно прост и совмещает приятное с полезным. Главное - научиться видеть узоры и фигуры, которые приоткроют вам будущее.

Однако, подходит он больше людям творческим, обладающим хорошим воображением. Главное в процессе гадания – научиться узнавать фигуры, которые появляются на кофейной гуще. Когда вы научитесь этому, сможете посмотреть интерпретации кофейных рисунков.

Итак, вы решила погадать на кофейной гуще. Вам потребуются: 1 чайная ложка кофе, маленькая кофейная чашечка и блюдце, лучше белые. Обычно для гадания пьют кофе без сахара, но можно добавить маленькую ложечку для придания вкуса. Ведь гадание должно быть приятным! Пить кофе лучше не торопясь, наслаждаясь вкусом и погружаясь в атмосферу покоя. Спокойное эмоциональное состояние поможет вам правильнее разгадать замысловатые узоры.

Важное условие: кофе нужно выпить так, чтобы на дне чашки осталась гуща. Затем берете чашку в левую руку, делаете три круговых движения по часовой стрелке и, переворачивая от себя, ставите ее на блюдце. Один край чашки должен быть на краю блюдца, другой – на донышке. Так кофейная гуща будет стекать по стенке чашки, образовывая рисунки, символы которых нужно будет толковать. В таком положении чашке достаточно постоять минуту-две. Перевернув ее снова левой рукой к себе, можете приступать к чтению изображений.

Значение узоров:

1. Чем ближе рисунки расположены к кромке чашки, тем скорее сбудется событие (неделя, месяц).

2. Ручка чашки это – вы, и рисунки, расположенные около ручки - это то, что происходит в данный момент в вашей личной жизни.

3. Рисунки ближе ко дну чашки символизируют события, которые произойдут не скоро (через месяц, год).

4. Темные, большие рисунки указывают на внутренние проблемы.

5. Чем светлее чашка, тем радостнее и счастливее ваша жизнь.

Толкование символов в кофейной гуще очень разнообразно, и их значение вы легко можете найти на просторах Интернета.

Успехов и вкусного гадания!