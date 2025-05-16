Как правильно выходить в астрал

Путешествие в астрал похоже на сон, с той лишь разницей, что в астрале все происходит осознанно.

Люди, далекие от эзотерики считают, что астрал – это что-то темное и пугающее.

На самом деле, он посредник между физическим миром и духовным. Путешествие в астрал похоже на сон, с той лишь разницей, что во сне человек не способен контролировать происходящие события, а в астрале все происходит осознанно и действия человека ему подвластны. Однако параллельные миры существуют по своим законам и перед их посещением необходимо усвоить правила безопасности.

Противопоказаниями для выхода в астрал являются заболевания:

- сердечно-сосудистой системы,

- органов дыхания,

- нервной системы,

- психические расстройства

Эти ограничения связаны с тем, что перемещение в астрал, особенно для новичка, связано со стрессом, выражающемся в сильном эмоциональном возбуждении. Оно влечет за собой перенапряжение выше указанных систем и может ухудшить состояние здоровья в реальности. Что касается психических расстройств, то они могут быть активированы ситуацией, когда размывается грань между происходящим наяву и в астрале.

Подвижная психика утрачивает связь с реальностью, и человек по возвращении из астрала может оказаться в психиатрической больнице.

Правила общения с обитателями астрала отличаются от земных. Духи, населяющие этот мир, редко бывают доброжелательны к пришельцам. Часть из них постарается испугать вас или напасть. Ваша задача – не поддаваться эмоциям и не реагировать на провокации. Чем спокойнее вы будете, тем меньше вашей энергии смогут «украсть» духи и тем менее интересны вы для них будете.

Проявляйте уважение к «хозяевам» и умерьте свое любопытство: не заходите на чужую территорию и не трогайте предметы – это может спровоцировать конфликт. Без причины вам не нанесут вреда, но, если вы посягнете на какой-то артефакт, на вас может быть совершено сильное энергетическое воздействие. Риска, что вы не вернетесь в свое физическое тело не существует, поскольку по законам космоса – оно наш дом на время земной жизни, но после стычки с астральными обитателями вы можете обнаружить реальные синяки и ссадины. И скорее всего, вы проснетесь в холодном поту и с сильным сердцебиением от кошмара, который вы пережили в путешествии.

Если вас заинтересовало астральное путешествие, поработайте над усилением своей энергетики, укрепите здоровье и вперед, навстречу неведомому миру!