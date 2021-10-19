Как развить интуицию и научиться предсказывать будущее

Способности заложены в каждом из нас, просто кто-то успел найти их внутри себя, а кто-то нет.

Экстрасенсы – люди с необычными способностями, настоящие супермены, которые могут, как кажется, все.

Но что это – врожденный дар или то, что можно развить самостоятельно? Будем разбираться.

Существует гипотеза, что экстрасенсорные способности заложены в каждом из нас, просто кому-то посчастливилось открыть их в раннем детстве и он идет с даром по жизни, осознавая свои таланты, а кому-то так и не довелось увидеть свою уникальность. В любом случае, это говорит о том, что мы можем и должны развивать свои экстрасенсорные способности. Но как?

Можно найти учителя. Это, конечно, идеальный вариант. Но трудности могут возникнуть уже на этапе поиска: как понять, что ваш гуру – точно хороший учитель? А если в его компетентности сомнений нет, то скорее всего, уроки такого мастера стоят немало. Поэтому наиболее приемлемым вариантом будет все же начать заниматься самостоятельно. Мы выбрали три самых эффективных способа прокачать свои экстрасенсорные способности:

Способ #1

Классическая медитация. Нужно усесться поудобнее и закрыть глаза. Пусть ничто не отвлекает вас от концентрации на самом себе – и на пустоте внутри вас. Вам в голову начнут приходить мысли – постарайтесь вспомнить их после, чтобы проанализировать: вероятно, какие-то из них очень ценны и содержат важную информацию о вашем будущем, настоящем или прошлом. Когда этот этап уже будет освоен, вы можете задавать конкретный вопрос и в медитации ловить нужную информационную волну, вливаться в нужный поток. Если вы добьетесь успеха в этом методе, вы сможете узнавать вообще все, что захотите.

Способ #2

Возьмите несколько игральных карт и положите их перед собой на столе рубашками вверх. Потом попросите кого-то перемешать карты, либо перемешайте сами, так, чтобы вы не знали, где какая карта. Затем постарайтесь понять, где какая карта, не подглядывая. Вы должны использовать свой «третий глаз», который видит сквозь препятствия. Поначалу это будет казаться невозможным, но со временем вы обнаружите, что «видите» цвет и узоры карты, хотя она лежит «лицом вниз».

Способ #3

Для него вам понадобится прозрачный предмет: ваза или простая бутылка. Мысленно задайте себе вопрос и, всматриваясь в стекло, ищите образы, которые станут ответом. Сначала вы не увидите ничего, но со временем и практикой вы научитесь видеть то, о чем вы спрашивали и что хотели узнать.