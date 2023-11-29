Гороскопы говорят правду: как правильно использовать информацию

Многие из нас сталкивались с тем, что информация, которую мы получаем в астропрогнозах, подтверждается.

Более того, некоторые события из прошлого могут найти свое подтверждение в натальной карте. Как поступать с этой информацией – слепо ей верить или же предпринимать попытки избежать ошибок?

Каждый человек с самого начала своей жизни будет сталкиваться с тем, что его действия, поступки, судьбу окружающие будут определенным образом «программировать». Вначале это ожидания (страхи) самых близких – родителей. Как правило, очень многие ситуации из тех, которые подходят под материнское «я же говорила», действительно происходят.

И здесь не так много действия «злого рока» – гораздо больше именно целенаправленного выделения одной из возможностей. Говоря ребенку «упадешь», взрослые формируют пространство, в котором он обязательно это сделает. Говоря ребенку «можешь упасть», взрослые формируют пространство, в котором падение возможно, но необязательно. Говоря «будь осторожнее», ребенка учат не падать, следить за собой, и именно в этом случае падение, скорее всего, не произойдет, ведь акцент приходится на другое.

Когда ребенок вырастает, расширяется и круг его значимых людей: друзей, кумиров – и их действия и поступки, их ценности тоже особенным образом выделяют из окружающей реальности определенные точки, которые могут быть восприняты как прямое руководство к действию. Например, «все мужики – козлы», и правда, у всех подружек так, значит так оно и есть.

С предсказаниями, в том числе и астрологическими, происходит нечто похожее – они действительно описывают и достаточно точно имеющиеся на данный момент влияния, предрасположенности. Но в гороскопе указана информация о том, что с большой долей вероятности «может произойти». А произойдет ли это на самом деле – выбор человека. Основываясь на этой информации, можно сделать разные выводы о том, как именно сложится судьба человека, – всегда есть возможность попробовать пойти вопреки, проявить силу воли и выйти из сложной ситуации. Однако чтобы найти этот выход, необходимо знать, что происходит. И в этом случае знание натальной карты, понимание своих слабых и сильных сторон, понимание благоприятных и сложных влияний будет только плюсом для реализации и задуманного.

Пассивность и оправдание себя из серии «ну звезды же сказали, что не судьба» может пригодиться, когда действительно сложно и нужна поддержка извне для того, чтобы укрепиться в своей позиции, получить доказательство того, что внутреннее чувствование ситуации – правильное. Однако слепое доверие, отказ от себя и своего видения только потому, что кто-то или что-то (в данном случае данные гороскопа) говорят об обратном, – обычно не приводит к гармонии и счастью. Если «очень хочется, но тут же ясно сказано, что будет сложно» – лучше попробовать. Да, в том числе и для того, чтобы убедиться, что будет сложно, но тогда это будет собственный опыт и никто, кроме самого человека, за него не будет нести ответственность.

Как и любой другой инструмент, астрологические знания приносят радость развития тому, кто анализирует, доверяет себе и своему чувствованию мира и с уважением относится к той информации, которая приходится из высших источников.

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