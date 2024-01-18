Астральные путешествия: как «выйти» из тела

Эзотерические учения утверждают, что помимо нашего плотного тела также существует астральное.

Именно благодаря ему человек может путешествовать в прошлое и будущее. Астральные путешествия настолько безграничны, что позволяют перемещаться не только во времени, но и странствовать на другие планеты. И позволить себе это может абсолютно каждый.

Согласно многим эзотерическим учениям, помимо нашего любимого, так называемого, плотного тела, есть еще и тело тонкое, астральное. Это что-то вроде души, которая может свободно путешествовать во времени и пространстве. Но это пространство особое – астральное. Нефизическое, неземное, легкое и эфирное. Материальные законы в нем не работают, поэтому астральные путешествия отличаются безграничностью возможностей. Вы можете очутиться в своем прошлом или будущем, побывать в мыслях любимого человека или даже посетить другие планеты.

Существует рабочая техника выхода в астрал. Правда, никто не гарантирует вам, что ваше астральное тело покинет физическое сразу же, кому-то надо долго и упорно тренироваться, а кто-то вылетает с полпинка.

Для того, чтобы разъединиться с физическим телом, необходимо стать легче, в прямом смысле слова. Недолгая подготовительная диета поможет скорее «оторваться от земли» – пейте побольше воды, чтобы запустить очистительные механизмы в теле. Не объедайтесь, увеличьте количество фруктов и овощей в рационе, ограничьте или вовсе исключите мясо: оно очень заземляет, а нам этого не нужно.

Перед тем, как уснуть или сразу же после пробуждения попробуйте следующее: постарайтесь почувствовать очертания вашего астрального тела (это несложно, оно в точности повторяет ваше физическое) и подвигайте вашими пальцами ног, например, не напрягая мышц. Это будет первый шаг к отделению астрального тела, так как именно в таком рассинхроне (физическое тело спокойно, а астральное вы заставляете двигаться) зарождается возможность расслоения двух тел.

Когда практика «шевеления астральными конечностями» уже зайдет достаточно далеко, можете попытаться выйти из тела, небольшим усилием вытолкнув себя астрального из очертаний физического тела. Не волнуйтесь и не стройте грандиозных планов – от завышенных ожиданий часто не получается выйти в астрал, какой бы чистой ни была техника исполнения.

Одновременно с «астральными шевелениями» пытайтесь представить себе то, с чем выходите соединиться и куда намереваетесь попасть: у вашего астрального путешествия должна быть четкая цель, свое направление.

Когда вы ощутите невероятную легкость и необычность, увидите то, чего не видели раньше, можно смело утверждать, что в астрале вы побывали. Не забудьте, кстати, грамотно вернуться в тело – для этого достаточно просто вашего твердого намерения закончить путешествие.

И помните – при любых неприятных ощущения практику следует прекратить немедленно. Все же астрал – дело тонкое. Удачных вам астральных путешествий!

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