К чему чешется правая пятка - значение народной приметы
Мы расскажем, к чему чешется правая пятка, согласно народным поверьям, у мужчин и женщин.
Такая информация поможет избежать неприятностей в будущем, изменить ход ситуации в свою пользу и даже извлечь выгоду.
К чему чешется правая пятка у девушки
Если правая пятка чешется у незамужней девушки, ее ждёт встреча с обеспеченным мужчиной, которая может стать началом серьезных отношений. Романтические свидания и прогулки под Луной будут неотъемлемой частью зарождающегося союза и могут даже привести к свадьбе, если зуд появился в среду утром.
Если правая пятка зудит постоянно у беременной девушки, это признак легких родов, без осложнений. Малыш родится здоровым и спокойным, будет хорошо набирать вес.
К чему чешется правая пятка у женщины
Если правая пятка зачесалась у замужней женщины, значит, затянувшийся конфликт, который не даёт покоя, в ближайшее время благополучно разрешится. Наконец-то наступит перемирие, и все плохое останется в прошлом. Личная жизнь наладится, в семье воцарится мир и спокойствие.
Другое толкование приметы гласит, что зуд пятки на правой ноге предвещает продвижение супруга по карьерной лестнице. И чем сильнее чешется, тем стремительнее будет рост.
К чему чешется правая пятка у мужчины
- Зуд в правой пятке в вечернее время — неблагоприятный знак для женатого мужчины. Его ждёт серьезный конфликт с домочадцами, громкое выяснение отношений и взаимные оскорбления. Дело может даже дойти до разрыва в семье, поэтому к ссоре нужно подготовиться заранее, проанализировать сложившуюся ситуацию, постараться держать эмоции под контролем, не переходить на личности в ходе «разговоров по душам». Попытайтесь найти компромисс, чтобы не разрушить союз.
- Однако если у женатого мужчины зачесалась правая пятка рано утром, это, напротив, — хороший знак. Примета гласит, что отношения в семье перейдут на новый уровень, любовь к супруге вспыхнет с ещё большей силой. И для этого не понадобится предпринимать никаких усилий. Все само собой сложится наилучшим образом.
- Если пятка чешется у холостого мужчины, его ждут большие перемены в жизни. Появится возможность выбирать, чем заниматься дальше. Стоит рискнуть и сменить род занятий. Тогда рост благосостояния будет обеспечен. Вместе с увеличением дохода вырастет уверенность в завтрашнем дне и в собственных силах. Примета не исключает, что молодой мужчина даже встретит свою судьбу — такую девушку, о которой он всегда мечтал. К чему приведет такая встреча — зависит от желаний парня. Вполне вероятно, что дело закончится свадьбой.
К чему чешется правая пятка по времени суток
- Зачесалась правая пятка рано утром — ждите хороших вестей. Примета гласит, что вас ждёт увлекательное путешествие, а все начинания увенчаются успехом.
- Зуд в правой пятке в дневное время предостерегает от необдуманных высказываний в адрес коллег. Сейчас важно взять под контроль свои эмоции, даже если внутри все кипит. Постарайтесь сохранять нейтралитет, трезво оценивать ситуацию, анализировать предложения, которые поступают от партнеров по бизнесу. Будьте начеку, чтобы вас не обманули, не берите на себя лишнюю ответственность. Если у вас не получится исполнить принятые обязательства, вы можете навсегда потерять авторитет в коллективе. Поэтому думайте, что вы говорите и какие обещания даёте. Каждое слово может быть использовано недругами против вас.
- Если у вас зачесалась правая пятка в вечернее время, вас ждёт приятная встреча с человеком, который сможет полностью изменить вашу жизнь. И такие изменения будут в лучшую сторону. Счастье совсем близко — нужно только немного подождать.
- Если вдруг правая пятка зачесалась посреди ночи, стоит задуматься, в правильном ли направлении вы движетесь. Насколько план дальнейших действий соответствует поставленной цели? Может, нужно слегка подкорректировать его, чтобы добиться желаемого? Только не выстраивайте новую стратегию в ночное время. Лучше выспитесь. А о делах подумаете утром — на свежую голову.
К чему чешется правая пятка по дням недели
Толкование приметы зависит от того, в какой день недели зачесалась пятка.
- Понедельник — день будет насыщен яркими событиями, вас ждут удачные покупки и веселые посиделки с друзьями. Именно сегодня вы сможете купить с большой скидкой ту вещь, о которой грезили в последнее время.
- Вторник — вас ждёт событие, которое перевернет все с ног на голову. Вы найдете в себе силы встретить перемены достойно и извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, если не будете сидеть сложа руки, а сразу начнете действовать как только почувствуете, что момент настал.
- Среда — посвятите этот день заботе о себе и своем здоровье, отбросьте все дела и прогуляйтесь в парке или просто отдохните за чтением любимой книги. Не приступайте к работе, пока полностью не восстановите силы, иначе можете «перегореть».
- Четверг — судьбоносный день, который принесет встречу с людьми, способными изменить вашу жизнь. Новые знакомые станут вашими верными друзьями и окажут поддержку в трудную минуту. Вас ждут испытания, из которых вы выйдете победителем, заручившись помощью своих близких.
- Пятница — ждите гостей. Примета сулит шумное застолье «с песнями и плясками», к которому лучше подготовиться. Закупитесь всем необходимым, чтобы угодить друзьям.
- Суббота — возможны крупные расходы, о которых вы даже не подозревали. Скорее всего, придется обратиться к близким, чтобы одолжить у них недостающую сумму. Поэтому постарайтесь не делать необдуманных покупок в ближайшее время, ведь деньги вам еще пригодятся.
- Воскресенье — примета предвещает ухудшение отношений со второй половинкой. Но разлад будет недолгим, вы быстро помиритесь и простите друг другу все обиды.