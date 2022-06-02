К чему чешется правая пятка - значение народной приметы

Мы расскажем, к чему чешется правая пятка, согласно народным поверьям, у мужчин и женщин.

Такая информация поможет избежать неприятностей в будущем, изменить ход ситуации в свою пользу и даже извлечь выгоду.

К чему чешется правая пятка у девушки

Если правая пятка чешется у незамужней девушки, ее ждёт встреча с обеспеченным мужчиной, которая может стать началом серьезных отношений. Романтические свидания и прогулки под Луной будут неотъемлемой частью зарождающегося союза и могут даже привести к свадьбе, если зуд появился в среду утром.

Если правая пятка зудит постоянно у беременной девушки, это признак легких родов, без осложнений. Малыш родится здоровым и спокойным, будет хорошо набирать вес.

К чему чешется правая пятка у женщины

Если правая пятка зачесалась у замужней женщины, значит, затянувшийся конфликт, который не даёт покоя, в ближайшее время благополучно разрешится. Наконец-то наступит перемирие, и все плохое останется в прошлом. Личная жизнь наладится, в семье воцарится мир и спокойствие.

Другое толкование приметы гласит, что зуд пятки на правой ноге предвещает продвижение супруга по карьерной лестнице. И чем сильнее чешется, тем стремительнее будет рост.

К чему чешется правая пятка у мужчины

Зуд в правой пятке в вечернее время — неблагоприятный знак для женатого мужчины. Его ждёт серьезный конфликт с домочадцами, громкое выяснение отношений и взаимные оскорбления. Дело может даже дойти до разрыва в семье, поэтому к ссоре нужно подготовиться заранее, проанализировать сложившуюся ситуацию, постараться держать эмоции под контролем, не переходить на личности в ходе «разговоров по душам». Попытайтесь найти компромисс, чтобы не разрушить союз.

Однако если у женатого мужчины зачесалась правая пятка рано утром, это, напротив, — хороший знак. Примета гласит, что отношения в семье перейдут на новый уровень, любовь к супруге вспыхнет с ещё большей силой. И для этого не понадобится предпринимать никаких усилий. Все само собой сложится наилучшим образом.

Если пятка чешется у холостого мужчины, его ждут большие перемены в жизни. Появится возможность выбирать, чем заниматься дальше. Стоит рискнуть и сменить род занятий. Тогда рост благосостояния будет обеспечен. Вместе с увеличением дохода вырастет уверенность в завтрашнем дне и в собственных силах. Примета не исключает, что молодой мужчина даже встретит свою судьбу — такую девушку, о которой он всегда мечтал. К чему приведет такая встреча — зависит от желаний парня. Вполне вероятно, что дело закончится свадьбой.

К чему чешется правая пятка по времени суток

Зачесалась правая пятка рано утром — ждите хороших вестей. Примета гласит, что вас ждёт увлекательное путешествие, а все начинания увенчаются успехом.

Зуд в правой пятке в дневное время предостерегает от необдуманных высказываний в адрес коллег. Сейчас важно взять под контроль свои эмоции, даже если внутри все кипит. Постарайтесь сохранять нейтралитет, трезво оценивать ситуацию, анализировать предложения, которые поступают от партнеров по бизнесу. Будьте начеку, чтобы вас не обманули, не берите на себя лишнюю ответственность. Если у вас не получится исполнить принятые обязательства, вы можете навсегда потерять авторитет в коллективе. Поэтому думайте, что вы говорите и какие обещания даёте. Каждое слово может быть использовано недругами против вас.

Если у вас зачесалась правая пятка в вечернее время, вас ждёт приятная встреча с человеком, который сможет полностью изменить вашу жизнь. И такие изменения будут в лучшую сторону. Счастье совсем близко — нужно только немного подождать.

Если вдруг правая пятка зачесалась посреди ночи, стоит задуматься, в правильном ли направлении вы движетесь. Насколько план дальнейших действий соответствует поставленной цели? Может, нужно слегка подкорректировать его, чтобы добиться желаемого? Только не выстраивайте новую стратегию в ночное время. Лучше выспитесь. А о делах подумаете утром — на свежую голову.

К чему чешется правая пятка по дням недели

Толкование приметы зависит от того, в какой день недели зачесалась пятка.