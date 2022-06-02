К чему чешется левая пятка - подробное толкование приметы

Из нашей статьи вы узнаете, к чему чешется левая пятка у мужчин и женщин в разные дни недели.

Из нашей статьи вы узнаете, к чему чешется левая пятка у мужчин и женщин в разные дни недели. Это поможет избежать негативных событий в будущем, изменить ситуацию так, чтобы извлечь выгоду.

К чему чешется левая пятка у девушки

Если чешется пятка на левой ноге у незамужней девушки

Предстоит судьбоносная встреча. Новый знакомый быстро завоюет сердце «прекрасной дамы». Отношения будут развиваться стремительно и могут перерасти в крепкий союз.

Если у беременной женщины зудит левая пятка, это — хороший знак. Роды будут легкими, без каких-либо осложнений. Ребенок родится крепким и здоровым, будет хорошо набирать вес.

К чему чешется левая пятка у женщины

Если чешется левая пятка у замужней дамы

Это означает, что в скором времени разрешится конфликт, который давно назревал в семье. В дом придут мир и порядок, все плохое забудется, а отношения с домочадцами станут теплее и крепче. Нужно только прислушаться к мнению второй половинки и вместе найти компромисс.

Другое толкование этой приметы гласит, что зуд пятки на левой ноге предвещает быстрый карьерный рост мужа. У него прибавится работы. Поддержите супруга — сейчас ему нелегко.

К чему чешется левая пятка у мужчины

Зудит левая пятка в вечернее время — это нехороший знак для женатого мужчины. Начнутся проблемы в личной жизни, возникнут конфликты с супругой, и дело даже может дойти до взаимных оскорблений. Чтобы избежать развода, стоит подготовиться к предстоящим событиям. Проанализируйте и дайте оценку сложившейся ситуации. Выясните, в чем ее причины и что не устраивает вас и вашу супругу. Только искренний «разговор по душам» поможет сохранить союз. Но не пытайтесь доказать свою правоту — выслушайте вторую половинку и найдите компромисс.

Если у женатого мужчины зачесалась левая пятка днем

Это, наоборот, благоприятный знак. Примета гласит, что отношения с домочадцами станут намного теплее, повысится доверие, чувства к супруге станут еще сильнее и ярче. Это случится само собой — предпринимать никаких усилий не придется.

Если левая пятка постоянно чешется у холостого мужчины

Его ждут глобальные перемены в жизни. Появится возможность выбрать, как поступить: остаться на прежней работе или попробовать себя в новой сфере. Если рискнуть, заработок вырастет. Вместе с ростом дохода повысится уверенность в себе. Примета также сулит встречу с девушкой мечты. Новая знакомая ответит взаимностью, и закрутится роман, который может закончиться веселой свадьбой.

К чему чешется левая пятка по времени суток

Если с утра чешется левая пятка, это хороший знак. Примета гласит, что вас ждет неожиданная поездка, которая будет не только полезной, но и весьма увлекательной.

Зуд в левой пятке днем предостерегает от необдуманных действий на работе. Любые нелицеприятные высказывания в адрес коллег могут сыграть злую шутку. Поэтому сейчас как никогда необходимо держать под контролем свои эмоции. Не давайте волю чувствам, даже если внутри все кипит. Лучше всего придерживаться нейтралитета, здраво оценивать ситуацию, тщательно анализировать предложения, поступающие от бизнес-партнеров. Не стоит брать на себя дополнительную ответственность. Ограничьтесь должностными обязанностями. Уделите текущим задачам максимум внимания, чтобы не подвести коллег. Иначе можете потерять авторитет. Снова завоевать доверие коллектива будет очень непросто.

Если левая пятка зачесалась вечером, вас в ближайшее время ждет приятная встреча с молодым человеком, который сможет кардинальным образом изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Не упустите такой шанс! Счастье не за горами — нужно набраться терпения и немного подождать.

Если левая пятка чешется ночью, это знак, который предостерегает от необдуманных поступков. Вам нужно проанализировать, в правильном ли направлении вы движетесь. Ответьте сами себе на такой вопрос: «Оправдывает ли цель средства, которые вы используете для ее достижения»? Возможно, стоит поменять тактику и действовать осторожнее. Но лучше такие рассуждения оставить на утро — на свежую голову думается легче.

К чему чешется левая пятка по дням недели

Толкование приметы зависит от того, в какой день недели зачесалась левая пятка.