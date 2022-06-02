К чему чешется правая рука, что предвещает примета по дням недели

Народные приметы издревле предупреждали людей о неких грядущих событиях.

Наши предки веками наблюдали за погодой, природными явлениями, учитывали потребности своего тела. Даже такое проявление, как желание почесать правую руку, считается знаковым для лиц, верящих в приметы. В этой статье мы расскажем к чему чешется правая рука.

Общее объяснение приметы

Зуд в области правой руки не имеет конкретных пояснений. Многое зависит от дня недели, времени суток, даже пол и возраст человека играют свою роль. Если рука чешется продолжительное время, это может означать скорую встречу с друзьями — с теми, которых вы давно не видели (помните, что именно правую руку мы протягиваем при рукопожатии).

Учитывая, что именно правой рукой мы берем что-либо, существует еще одна распространенная примета, которая объясняет зуд скорым получением денежной суммы. Также это может говорить и об удачных финансовых проектах, новых перспективных возможностях для инвестирования. Старайтесь не упустить шанс, который вам преподносит судьба.

К чему чешется правая рука у женщины

Практически все объяснения этой приметы для представительниц прекрасного пола связаны со второй половинкой и романтическими отношениями.

При толковании обращайте внимание на то, какой именно участок руки зудит:

область плеча — предстоит приятное времяпрепровождение в магазинах, за шопингом, конечно, все покупки будут для себя, любимых;

предплечье — впереди романтический вечер, который устроит для кисть — приятное известие, которое настигнет вас на работе и будет касаться деловой сферы;

ладонь — для многих знак не такой благоприятный, говорящий о скором отъезде мужа в командировку, запасайтесь терпением и ждите своего благоверного.

если чешутся пальцы правой руки, это говорит о получении денежной суммы, неожиданной и очень приятной.

К чему чешется правая рука у девушки

Для молодых особ такой знак сулит скорое знакомство и встречу с мужчиной, который станет важным в жизни. Вполне возможно, что это будет судьбоносное знакомство с будущим супругом. Будьте начеку, ведь встреча может произойти где угодно: в метро, транспорте, на улице, в магазине, торговом центре или на работе. Но не переусердствуйте и не вглядывайтесь с надеждой в каждого встречного незнакомца, дайте судьбе самой привести его к вам.

К чему чешется правая рука у мужчины

Для сильного пола зуд правой руки по большей мере относится к сфере финансов и деловых встреч. Это неудивительно, ведь у прагматичных мужчин многое сосредоточено вокруг инвестиций, вложений, денег и работы.

При толковании большое значение имеет возраст человека:

Пожилые могут порадоваться безоблачным и тихим вечерам, на которых будут присутствовать близкие родственники. Мужчинам среднего возраста нужно быть наготове и не упустить шанс улучшить свое материальное положение. Такую возможность может подарить работа (повышение должности, премия) или неожиданное известие о наследстве, крупном выигрыше. Юноши должны задуматься о своем развитии в умственном плане. Сейчас самое время принять решение о получении дополнительного образования, определении с постоянной работой, повышении квалификации. Помните, то все это позволяет построить стабильное и надежное в материальном плане будущее.

К чему чешется правая рука: толкование по дням недели