К чему чешется правая рука, что предвещает примета по дням недели
Народные приметы издревле предупреждали людей о неких грядущих событиях.
Наши предки веками наблюдали за погодой, природными явлениями, учитывали потребности своего тела. Даже такое проявление, как желание почесать правую руку, считается знаковым для лиц, верящих в приметы. В этой статье мы расскажем к чему чешется правая рука.
Общее объяснение приметы
Зуд в области правой руки не имеет конкретных пояснений. Многое зависит от дня недели, времени суток, даже пол и возраст человека играют свою роль. Если рука чешется продолжительное время, это может означать скорую встречу с друзьями — с теми, которых вы давно не видели (помните, что именно правую руку мы протягиваем при рукопожатии).
Учитывая, что именно правой рукой мы берем что-либо, существует еще одна распространенная примета, которая объясняет зуд скорым получением денежной суммы. Также это может говорить и об удачных финансовых проектах, новых перспективных возможностях для инвестирования. Старайтесь не упустить шанс, который вам преподносит судьба.
К чему чешется правая рука у женщины
Практически все объяснения этой приметы для представительниц прекрасного пола связаны со второй половинкой и романтическими отношениями.
При толковании обращайте внимание на то, какой именно участок руки зудит:
- область плеча — предстоит приятное времяпрепровождение в магазинах, за шопингом, конечно, все покупки будут для себя, любимых;
- предплечье — впереди романтический вечер, который устроит для кисть — приятное известие, которое настигнет вас на работе и будет касаться деловой сферы;
- ладонь — для многих знак не такой благоприятный, говорящий о скором отъезде мужа в командировку, запасайтесь терпением и ждите своего благоверного.
- если чешутся пальцы правой руки, это говорит о получении денежной суммы, неожиданной и очень приятной.
К чему чешется правая рука у девушки
Для молодых особ такой знак сулит скорое знакомство и встречу с мужчиной, который станет важным в жизни. Вполне возможно, что это будет судьбоносное знакомство с будущим супругом. Будьте начеку, ведь встреча может произойти где угодно: в метро, транспорте, на улице, в магазине, торговом центре или на работе. Но не переусердствуйте и не вглядывайтесь с надеждой в каждого встречного незнакомца, дайте судьбе самой привести его к вам.
К чему чешется правая рука у мужчины
Для сильного пола зуд правой руки по большей мере относится к сфере финансов и деловых встреч. Это неудивительно, ведь у прагматичных мужчин многое сосредоточено вокруг инвестиций, вложений, денег и работы.
При толковании большое значение имеет возраст человека:
- Пожилые могут порадоваться безоблачным и тихим вечерам, на которых будут присутствовать близкие родственники.
- Мужчинам среднего возраста нужно быть наготове и не упустить шанс улучшить свое материальное положение. Такую возможность может подарить работа (повышение должности, премия) или неожиданное известие о наследстве, крупном выигрыше.
- Юноши должны задуматься о своем развитии в умственном плане. Сейчас самое время принять решение о получении дополнительного образования, определении с постоянной работой, повышении квалификации. Помните, то все это позволяет построить стабильное и надежное в материальном плане будущее.
К чему чешется правая рука: толкование по дням недели
- Понедельник. Предстоит незапланированная встреча со знакомым, которого вы давно не видели. Проведите с приятелем время, это отличный повод расслабиться и погрузиться в приятные воспоминания.
- Вторник. Благоприятный признак, означающий получение денег. Денежные средства могут прийти внезапно, что это будет — возврат долга, выигрыш, получение премии, находка на улице тугого кошелька, извещение о наследстве ― покажет ближайшее время.
- Среда. Зуд правой руки в этот день предвещает грустные события. А именно потерю финансов. Будьте внимательны и аккуратны. Чтобы смягчить предзнаменование, пожертвуйте некоторую часть денег на благотворительность.
- Четверг. Вечером к вам неожиданно придут гости. Так что выкроите время и нанесите визит в ближайший супермаркет, чтобы купить продукты.
- Пятница. Зуд в правой руке говорит о свидании, а для свободных людей ― о новом романтическом знакомстве. Поэтому приведите себя в порядок, чтобы встретить будущую вторую половинку во всеоружии.
- Суббота. Предстоит семейная поездка на дачу или за город. Не волнуйтесь, если погода за окном оставляет желать лучшего, вы в любом случае получите массу приятных впечатлений.
- Воскресенье. Вам нужно подумать, как освежить отношения, они находятся на грани распада. Решайте, реанимировать их или полностью прекращать, чтобы открыть сердце для новых встреч и знакомств.
- Утро. Предстоящий день будет наполнен событиями. Не бойтесь перемен, даже если на первый взгляд они покажутся не очень позитивными. Это будет шансом проявить себя и перейти на новый уровень, более удачный и эффективный для будущего.
- День. Вам предстоят приятные траты. Возможно, вы пойдете выбирать подарок на торжество, получив на него приглашение. Не экономьте, ведь человеческую заботу и внимание ничто не заменит.
- Вечер. На следующий день произойдет приятная неожиданность. Чтобы не спугнуть ее, постарайтесь не слишком сильно расчесывать руку.
- Ночь. Вам предстоит нелегкий день. Скорее всего, вы пытаетесь решить некую проблему и не знаете, с какой стороны к ней подступиться. Расслабьтесь и не нервничайте ― судьба сама подскажет, в каком направлении двигаться.
- мизинец чешется к неудачам, так что лучше не планируйте важных встреч, переговоров, пусть предстоящий день пройдет тихо и незаметно;
- зуд безымянного означает, что вы избавитесь от влияния некоей неприятной особы (например, съедет вредный сосед, уволится завистливый коллега);
- когда чешется средний палец, значит, вы получите прибыль в денежном или товарном эквиваленте;
- зуд указательного свидетельствует о деловых успехах: любые встречи и переговоры пройдут блестяще;
- если чешется большой палец, вас ожидает удача, причем в любой жизненной сфере: любовной, деловой, дружеской, спортивной.
К чему чешется правая рука: значение по времени суток
К чему чешутся пальцы кисти
Мы хотим вас познакомить с еще одним любопытным толкованием. Расшифровка будет касаться зуда определенных пальцев правой руки:
Интерпретаций, к чему чешется правая рука, множество. Если вы увлекаетесь эзотерикой, вам следует обязательно прислушиваться к своему внутреннему голосу, особенно если расшифровка такой приметы не очень благоприятна. Интуиция всегда поможет с блеском выйти из сложной ситуации и встать на путь побед и выгодных начинаний.
Удачи вам!