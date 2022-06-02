К чему может чесаться нос: толкование народных примет

У нас традиционно считается, что нос чешется к веселому празднику с обилием веселящих напитков.

Но народные приметы не ограничиваются только предсказанием «пьянки» и драки. Объяснений такому зуду много: чтобы точно расшифровать примету, учитывается пол, возраст человека, день недели и даже время суток.

К чему чешется нос у женщины

Если зуд носа стал беспокоить замужнюю даму, для интерпретации приметы учитывайте область, в которой ощущается свербеж:

зуд изнутри предсказывает появление неких неприятностей, но они затронут деловую сферу, так что будьте внимательны на работе и относитесь к делам аккуратно;

если вам хочется почесать нос слева, готовьтесь к приятному сюрпризу, который вам подготовил муж (скорее всего, у вас приближается семейная дата, празднование которой пройдет в радости);

когда нос чешется с правой стороны, также будьте готовы к приятному сюрпризу, но уже на работе, возможно, вас повысят в должности или прибавят оклад.

Об особенно значимых переменах сулит желание почесать сразу весь нос. В этом случае приготовьтесь к получению одного важного известия, которое может изменить всю вашу жизнь в лучшую сторону. Не упустите его!

К чему чешется нос у девушки

Для юных особ зуд носа означает только благоприятные изменения в жизни. Здесь не играет роли область, в которой ощущается зуд, скорее стоит учитывать стиль и привычки жизни молодой девушки. Например:

те, кто находится в отношениях, получат приглашение на романтическую встречу, которую возлюбленный тщательно подготовит и порадует избранницу;

если вы занимаетесь профессионально спортом, вас ожидает победа в предстоящем соревновании или турнире;

вы можете и поехать в веселую поездку по приглашению друзей и родных.

Если нос чешется у молодой девушки, это означает только благоприятные моменты. Будьте готовы к повышенному вниманию со стороны противоположного пола и возможной встречи со своим будущим рыцарем, верным спутником и надежным человеком.

К чему чешется нос у мужчины

Для мужчин народные приметы подготовили самый обширный перечень объяснений, к чему чешется нос. При расшифровке учитывайте место дислокации зуда:

кончик носа предвещает не самые хорошие моменты, возможно, вам придется выяснять отношения и вступать с кем-то в конфликт, будьте начеку;

с правой части свербеж говорит о материальном улучшении, также это может свидетельствовать о новом приятном знакомстве и появлении романтических отношений, наполненных страстью и чувственностью;

зуд левой части носа предвещает неприятности и неудачи, идущие со стороны ближайшего окружения, которое затронет и вас (например, болезнь родственника и ваши финансовые траты);

когда чешется в области под носом, вам нужно готовиться к новой встрече, семейным мужчинам она принесет успех в делах, для молодых и юных — новую любовь;

если зуд беспокоит на переносице, объяснение не очень благоприятное, говорящее о грядущих неприятностях, затрагивающих физическое самочувствие вас или близких родственников, будьте осторожнее и берегите здоровье.

Отдельно стоит расписать, к чему чешется нос в ноздрях:

зуд обеих ноздрей говорит о том, что события в вашей жизни радикально поменяются, одна полоса сменит другую, противоположную по цвету;

свербеж в правой ноздре предвещает скорый приезд родственников и веселую встречу;

если чешется внутри левой ноздри, будьте осторожны, вы можете столкнуться с потерями в финансовом плане.

Если место, где чешется нос, определить сложно, зудит вся его поверхность, это благоприятный знак. Означает он скорое приглашение в гости по случаю грандиозного праздника. Юбилеи, свадьбы, крестины, семейные торжества — самое время присматривать подарки и готовиться к интересным и увлекательным посиделкам.

К чему чешется нос: приметы по дням недели

Понедельник. Зуд носа в начале трудовой недели затрагивает деловые отношения, причем не самым приятным образом. Впереди вас ждут сложные дни, неудачи в заключении контрактов, договоров, какие-то убытки и недочеты.

Вторник. А вот свербеж носа в этот день намного приятнее. Он означает скорую веселую встречу с однокашниками, друзьями, коллегами. Хорошо вам провести время!

Среда. Когда чешется нос в среду, это также не предвещает ничего плохого. Наоборот, вы будете приятно удивлены сюрпризами и неожиданными приятными предложениями от второй половинки или близких родственников.

Четверг. Это самый романтичный день недели, ведь зуд носа в четверг говорит об успешности в любовных делах, новых знакомствах с противоположным полом, приятных встречах и ярких близких отношениях.

Пятница. Впереди выходные и нужно расслабиться. Это подтверждает и зуд носа, по примете которого рабочая неделя для вас закончится веселыми посиделками в кругу хороших друзей и приятным времяпрепровождением за роскошным столом с обилием вкусностей и алкоголя.

Суббота. Если нос чешется в субботу, будьте осмотрительны и осторожны. Велика вероятность потери крупной суммы денег. Поэтому не носите их с собой и держите сумку, кошелек или банковские карты в поле зрения.

Воскресенье. Вы можете поругаться со своей второй половинкой. Поэтому, если нос зачесался в этот день недели, старайтесь не провоцировать мужа или жену на ссору, будьте внимательны и корректны, иначе размолвка может перерасти в крупный конфликт.

К чему чешется нос по времени суток

Утро. Зуд носа в утренние часы предсказывает шумное и неожиданное появление в доме гостей. Будьте готовы к прибытию родственников или друзей, а если вам не хочется никого видеть, самое время самому отправиться на длительную прогулку по интересным местам города.

День. Дневное свербение носа предвещает приятное времяпрепровождение. Ждите приглашения в гости или на вечеринку, встречу с закадычным приятелем и прекрасный предстоящий вечер.

Вечер. Если вы увлекаетесь игрой в лотереи, то вам светит крупный и неожиданный выигрыш. Вечерний зуд носа говорит и о быстром обогащении, причем самым простым путем. Хотя, возможно, вы просто найдете на улице энную сумму денег.

Ночь. Когда нос не дает вам спать и постоянно чешется, это говорит о том, что вскоре вы найдете выход из какой-то запутанной ситуации и с блеском и выгодой для себя завершите ее. Все образуется, не стоит постоянно думать о тревогах и переживать!

Народных примет и толкований, объясняющих, к чему чешется нос, много. Кто-то будет воспринимать их всерьез, а кто-то отнесется с изрядной долей шутки. Но даже если объяснение несет что-то неблагоприятное и негативное, не расстраивайтесь. Ведь вы вооружены предсказанием и можете вовремя сориентироваться в ситуации, изменив ее течение в выгодную для себя сторону.

Удачи вам!