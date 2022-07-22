К чему чешется левая грудь: народные приметы
Часть тела слева (там, где расположено сердце) издревле отвечала за нашу чувствительность и эмоциональность.
Имеется много различных поверий и народных наблюдений, если вдруг зачесалась левая грудь. Практически все они затрагивают предсказания на будущее личности, поясняют, какие важнейшие перемены должны произойти. Трактовка подобных примет базируется на разнообразных нюансах, о которых мы и хотим вам рассказать.
К чему чешется левая грудь у девушки
Незамужним юным особам зуд предвещает интересную встречу с обворожительным незнакомцем. Ваше сердце подсказывает, что вскоре вы сможете пленить своей красотой и очарованием достойного мужчину, с которым, возможно, и свяжется будущая жизнь.
Для девушек имеется и несколько других предсказаний:
- получение предложения руки и сердца от старшего по годам и опытного в жизни человека;
- скорое свидание со своим возлюбленным и приятное времяпрепровождение;
- получение приятного сюрприза, связанного с любовью и романтикой (подарок, признание).
Поддерживайте активный образ жизни, не отказывайтесь от приглашений в гости. Особенно это касается девушек, находящихся в поиске своего идеального спутника. Ведь один из новых знакомых может оказаться именно вашим долгожданным принцем.
К чему чешется левая грудь у женщины
Для замужних степенных дам приметы говорят о возрождении уже улегшейся страсти и наполнении новыми красками былых чувств. Ваши семейные отношения только укрепятся и принесут вскоре незабываемый вихрь эмоций. Из вашей семьи уйдет непонимание.
Но есть и другая интерпретация, она не так безоблачна. Зуд левой груди для замужней женщины может означать появление на горизонте опасной и хитрой соперницы. Угроза может исходить и от лживых, завистливых подруг. Держите руку на пульсе и проверяйте, с кем вы общаетесь!
К чему чешется левая грудь у мужчин
Для представителей сильного пола объяснение подобной приметы может варьироваться. Зависеть оно будет от положения и возраста мужчины:
- одинокие молодые люди скоро встретят свою вторую половинку-судьбу и задумаются об изменении статуса;
- семейные мужчины могут столкнуться с ссорой и выяснением отношений, вам нужно подготовиться к этому и понять причины недовольства жены (ну и, конечно, скорректировать их);
- для пожилых людей, находящихся в длительных брачных отношениях, грудь слева может зудеть к улучшению и гармонизации союза.
В большинстве случаев подобный зуд для мужчин сулит размеренность и спокойную, гармоничную семейную жизнь. Для деловых людей примета также хорошая, предвещает успешную реализацию давно сформированных планов.
К чему чешется левая грудь по дням недели
К чему чешется левая грудь по времени суток
Вечер. Вы получите приятное известие о предстоящей романтической встрече. Она давно ожидалась, но откладывалась по неким причинам. Но теперь отношениям ничего не грозит, что вы и поймете при встрече.
К чему чешется левая грудь по месту дислокации зуда
Грудь слева может зудеть вся. В этом случае вам предстоят позитивные и благоприятные изменения в личной жизни. Но это вовсе не означает любовных свиданий или новых романтических знакомств. Например, это может быть извещение о наследстве, крупном денежном выигрыше, карьерном росте, повышении зарплаты. Также примета говорит и о том, что в любой ситуации вы будете рассчитывать на полную поддержку ваших близких и друзей, как моральную, так и финансовую.
Есть и другие участки груди, которые могут чесаться:
- район соска: предвещает приятные романтические встречи;
- с левого края: вам предстоит пережить расставание, но помните, что на смену одним отношениям приходят другие, более удачные;
- с правого участка: вам придется решить, стоит ли помогать материально своим друзьям, ведь совсем скоро они обратятся за такой помощью;
- снизу: о себе может напомнить некий недоброжелатель, вам важно встретиться с ним, чтобы раз и навсегда выяснить отношения;
- сверху: вас ожидают приятные минуты на работе, скорее всего это связано с повышением оклада труда и переводом вас на более престижную должность.
Не расстраивайтесь, если ваша примета окажется недостаточно позитивной. Любое предсказание можно смягчить. Для этого просто следует фокусироваться на позитиве и думать о хорошем. При желании вы можете усилить благоприятные новости.
Например, как только почувствуете зуд, посмотрите в карманное зеркальце, а затем подойдите к окну и слегка хлопните по стеклу 2–3 раза.